Кику — на заявление Гросу: «Выходит, Плахотнюк контролирует всю прессу?».

Депутат Ион Кику иронично отреагировал на заявления председателя парламента Игоря Гросу о публикациях в СМИ, касающихся высоких зарплат и доходов людей, связанных с PAS.

По словам Кику, если следовать логике лидера PAS, то получается, что Владимир Плахотнюк контролирует целый ряд СМИ, передает omniapres.md

«То есть, по мнению PAS, Плахотнюк захватил Rise Moldova, Jurnal TV, TV8, Pro TV, NewsMaker, Agora и другие СМИ, и теперь по его указанию они распространяют "дезинформацию" о неприлично высоких зарплатах двоюродных сестер, непревзойденных инвестиционных талантах депутатов от PAS и так далее», — заявил Кику.

Депутат также сообщил, что хотел пригласить на пленарное заседание парламента директора Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Анну Ревенко, чтобы она объяснила, «каким образом» перечисленные им СМИ, по мнению властей, оказались среди распространителей дезинформации.

«Я хотел пригласить госпожу Анну Ревенко, чтобы она рассказала нам, как получилось, что Rise, Jurnal TV, TV8, Pro TV, NewsMaker и все наши коллеги-журналисты попали под влияние Плахотнюка и дезинформировали общество о зарплатах в государственных предприятиях и инвестиционных талантах некоторых депутатов от PAS», — сказал Кику.

По его словам, ему не позволили вынести это предложение на рассмотрение парламента, после чего он раскритиковал руководство законодательного органа.

В завершение депутат обратился к представителям СМИ с призывом продолжать свою работу и не поддаваться давлению.

«Хочу попросить журналистов всех средств массовой информации Республики Молдова, включая телеканалы и издания, которые я упомянул, продолжать информировать общество. Не поддавайтесь давлению, не уступайте ему», — заявил Кику.