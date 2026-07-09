Гросу признал, что представители PAS допускали ошибки, но от обвинений в адрес Плахотнюка не отказался

Председатель парламента и лидер PAS Игорь Гросу после заявлений о том, что за последними скандалами вокруг правящей партии якобы стоит Владимир Плахотнюк, выступил с новым обращением.

Он извинился перед независимыми журналистами за допущенные представителями власти ошибки, поблагодарил прессу за расследования, но заявил, что коррупционеры используют эти темы для дискредитации PAS.

«Прошу прощения у всех честных журналистов и независимой прессы, которая добросовестно выполняет свою работу и указывает нам на наши ошибки. Свободная пресса — это ключевой элемент демократии, за которую мы боролись, а сила журналистских расследований, выявляющих проблемы, имеет решающее значение. Мы признали эти проблемы и уже начали действовать: состоялись отставки, начаты проверки на государственных предприятиях и в наблюдательных советах. Мы продолжим идти этим путем. Благодарю прессу, которая привлекла внимание к злоупотреблениям», — написал Гросу.

Вместе с тем он заявил, что, по его мнению, ситуацией воспользовались представители прежних политических элит.

«Мы не можем не видеть, как многие коррупционеры воспользовались этой возможностью и подпитывают скандалы и ложные обвинения. Они финансируют распространение лжи и фактически искажают настоящие журналистские расследования. Мы наблюдаем финансируемую теми, кто в полной мере воспользовался эпохой захваченного государства и не хочет отвечать за совершенные нарушения закона, кампанию, в рамках которой публично уничтожают всех членов, доноров, сторонников и любого человека, который когда-либо переступал порог PAS», — заявил лидер партии.

Гросу признал, что среди представителей PAS есть люди, которые допустили ошибки или нарушили этические нормы.

«Да, в партии и в государственных структурах есть отдельные люди из PAS, которые ошиблись, воспользовались своим положением или нарушили нормы этики и здравого смысла, оказав всей команде медвежью услугу. И только для примера — из нескольких сотен членов наблюдательных советов лишь 13 являются членами PAS. И большинство из них добросовестно выполняют свою работу», — отметил он.

По словам председателя парламента, журналистские расследования заставляют власть пересматривать подход к подбору кадров.

«Журналистские расследования вскрывают факты, которые вызывают у граждан разочарование действиями некоторых наших коллег и заставляют нас переосмыслить подход к тому, как мы принимаем людей в команду и продвигаем их. Но наряду с объективными расследованиями мы видим, как через все токсичные каналы, финансируемые Плахотнюком, Платоном и Шором, ведется систематическая кампания по уничтожению всех людей — с аргументами или без — и целенаправленно формируется волна ненависти. Ненависть никогда не решала проблемы общества, она лишь ослабляла его», — подчеркнул Гросу.

Он также заявил, что государственные чиновники обязаны соблюдать самые высокие стандарты поведения.

«Да, депутаты, министры и другие государственные служащие, которые выбирают работу на государство, имеют моральную и юридическую обязанность быть максимально честными, прозрачными и использовать государственные средства и занимаемую должность с максимальной добросовестностью. И каждый человек должен отвечать перед законом и перед гражданами за свои решения», — написал политик.

При этом Гросу задался вопросом, кому выгодно дискредитировать всю правящую команду из-за действий отдельных людей.

«Но какова цель уничтожения усилий всей команды из-за действий нескольких человек? Ослабить парламентское большинство? Ослабить государственную власть, чтобы те, кто оказывается в тюрьме, нашли лазейки и избежали ответственности? Заблокировать усилия по вступлению в ЕС?» — отметил он.

В завершение лидер PAS подчеркнул, что главным приоритетом остается европейский курс страны.

«У нас есть цель, которая выше любых партийных интересов, — европейская Молдова с чистыми институтами и государством, работающим для людей. Мы должны навести порядок, мы не можем позволить себе подобных ошибок в команде. Но PAS своими действиями за последние десять лет доказала, что ведет страну в правильном направлении. Помимо нескольких десятков людей, допустивших ошибки, есть тысячи тех, кто честно, искренне и самоотверженно работает с утра до ночи. Мы благодарим этих людей и сожалеем, что они стали объектом незаслуженной кампании по дискредитации», — заключил Гросу.