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noi.md logonoi
8 Июля 2026, 08:10
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Кику: За время правления PAS аппарат Госканцелярии вырос почти вдвое

Депутат парламента Ион Кику раскритиковал увеличение численности сотрудников Государственной канцелярии при нынешней власти. По его словам, за время правления PAS штат ведомства вырос почти вдвое — с 192 до 378 человек.

Кику: За время правления PAS аппарат Госканцелярии вырос почти вдвое.
Кику: За время правления PAS аппарат Госканцелярии вырос почти вдвое.

Свое заявление Кику сделал в эфире передачи «Новая неделя с Анатолием Голя» на телеканале TV8, комментируя слова депутата PAS Дину Плынгэу, пишет noi.md

По словам экс-премьера, в 2020 году в Государственной канцелярии работали 192 человека, тогда как сейчас штат насчитывает уже 378 сотрудников. Он также напомнил, что этой весной была создана новая структура из 68 сотрудников, которая отвечает за мониторинг выполнения Плана роста.

«Вы создали этой весной структуру из 68 сотрудников, задача которых — проверять выполнение правительством Плана роста. Вы знаете, сколько стоит потом сократить эти должности? Вы помните, какие компенсации выплачиваются при увольнении?», — обратился Кику к Плынгэу.

В ответ депутат PAS заявил, что создание новой структуры является обязательством перед Европейским союзом. Однако Кику возразил, что сокращение бюджетного дефицита также входит в число обязательств страны.

«Но сокращение дефицита — это тоже обязательство. Думайте сначала о народе», — заявил бывший премьер-министр.

Он также отметил, что во время своего премьерского мандата работал с девятью министрами, а не с 16, как сейчас, и при этом ему было достаточно 192 сотрудников Государственной канцелярии.

«Не нужно 400 сотрудников. Поверьте, их там очень много», — подчеркнул Кику.

Кроме того, политик напомнил, что, занимая пост министра финансов, снизил налоги и, по его словам, тем самым доказал, что уменьшение налоговой нагрузки может повысить собираемость налогов.

Источник
noi.md logonoi
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