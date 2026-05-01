Гаврилицэ: Налоговый кодекс нужно переписать с нуля — действующая система искажена.

По словам министра, существующая налоговая система позволяет одним платить меньше, а другим — больше, причём далеко не всегда справедливо, пишет unimedia.info

«В существующей системе каждый платит, кто сколько хочет. При этом наибольшее налоговое бремя несут учителя, врачи, государственные служащие, сотрудники примэрий и министерств. К сожалению, слишком много секторов экономики продолжают платить слишком мало. Но когда одни не платят, те, кто платит, вынуждены отчислять средства за всех», — заявил Гаврилицэ в эфире программы «7 дней».

Министр подчеркнул, что налоговая система, доставшаяся в наследство за более чем тридцать лет существования независимой Молдовы, отличается чрезмерной сложностью и излишней дифференциацией. Решить эти проблемы только за счёт точечных корректировок, по его мнению, невозможно.

«Наша среднесрочная цель — и я надеюсь, что в следующем году нам удастся её достичь — представить новый Налоговый кодекс. Потому что только переписав налоговое законодательство с чистого листа, сделав его удобным для граждан и предпринимателей, мы сможем выйти на новый уровень налогового администрирования. Такой уровень, при котором не будет существовать 17 или 18 различных налоговых режимов и множества лазеек, позволяющих каждому платить по собственному усмотрению», — пояснил министр.

Гаврилицэ также отметил, что новые налоговые правила не должны разрушать сложившиеся экономические процессы, но при этом обязаны изменить саму парадигму.

«Сейчас мы не намерены разрушать сложившиеся экономические процессы или отдельные отрасли. Однако мы хотим изменить саму парадигму: уйти от системы, которая долгие годы строилась на исключениях, отступлениях, преференциях и льготах. Вместо этого мы стремимся создать максимально привлекательную систему, которая позволит каждому работать просто, удобно и на конкурентных условиях. Такая система не должна оставлять пространства для нарушений. Потому что когда одни уклоняются от уплаты налогов, те, кто платит честно, вынуждены покрывать их долю», — резюмировал министр финансов.