Треть жителей Молдовы живет за чертой абсолютной бедности

НБС рассчитывает этот показатель по расходам потребления, то есть в эту категорию попадают люди, чьи расходы ниже установленного порога 3764,4 лея в месяц на человека.

В Национальном бюро статистики объясняют, что порог абсолютной бедности складывается из продовольственной и непродовольственной частей. Он показывает минимальную стоимость потребительской корзины, достаточной для покрытия базовых потребностей на приемлемом для страны уровне.

Показатель крайней бедности в 2025 году составил 15,1%. В эту категорию попадают люди, чьи расходы ниже порога крайней бедности. В 2025 году он составил 3035,7 лея в месяц на человека.

Бедность остается значительно выше в селах, чем в городах. В сельской местности уровень абсолютной бедности составил 40%, тогда как в городах 21,1%.

Самый высокий уровень бедности зафиксирован на юге страны - 46,5%. В центре показатель составил 38,8%, на севере - 31,6%. Самый низкий уровень зарегистрирован в Кишиневе - 15,1%.

Более уязвимыми остаются большие семьи. В домохозяйствах из пяти и более человек уровень бедности достиг 44,8%. Среди семей с тремя и более детьми показатель составил 41,5%.

Среди людей старше 60 лет уровень абсолютной бедности составил 38,9%. Среди людей с инвалидностью показатель достиг 38,7%, что выше, чем среди людей без инвалидности.

НБС также оценило многомерную бедность. Этот показатель учитывает не только расходы, но и доступ к медицине, образованию, условиям жизни и занятости. В 2025 году в такой бедности находились 27,4% населения. Наиболее частыми проблемами стали отсутствие подключения к канализации, отсутствие медицинской страховки и использование загрязняющих видов топлива для отопления.