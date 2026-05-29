theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 10:33
13 483
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Треть жителей Молдовы живет за чертой абсолютной бедности

В 2025 году 31,1% населения Молдовы оказалось за чертой абсолютной бедности.

Почти треть жителей Молдовы живет за чертой абсолютной бедности.
Почти треть жителей Молдовы живет за чертой абсолютной бедности.

НБС рассчитывает этот показатель по расходам потребления, то есть в эту категорию попадают люди, чьи расходы ниже установленного порога 3764,4 лея в месяц на человека, сообщает rupor.md

В Национальном бюро статистики объясняют, что порог абсолютной бедности складывается из продовольственной и непродовольственной частей. Он показывает минимальную стоимость потребительской корзины, достаточной для покрытия базовых потребностей на приемлемом для страны уровне.

Показатель крайней бедности в 2025 году составил 15,1%. В эту категорию попадают люди, чьи расходы ниже порога крайней бедности. В 2025 году он составил 3035,7 лея в месяц на человека.

Бедность остается значительно выше в селах, чем в городах. В сельской местности уровень абсолютной бедности составил 40%, тогда как в городах 21,1%.

Самый высокий уровень бедности зафиксирован на юге страны - 46,5%. В центре показатель составил 38,8%, на севере - 31,6%. Самый низкий уровень зарегистрирован в Кишиневе - 15,1%.

Более уязвимыми остаются большие семьи. В домохозяйствах из пяти и более человек уровень бедности достиг 44,8%. Среди семей с тремя и более детьми показатель составил 41,5%.

Среди людей старше 60 лет уровень абсолютной бедности составил 38,9%. Среди людей с инвалидностью показатель достиг 38,7%, что выше, чем среди людей без инвалидности.

НБС также оценило многомерную бедность. Этот показатель учитывает не только расходы, но и доступ к медицине, образованию, условиям жизни и занятости. В 2025 году в такой бедности находились 27,4% населения. Наиболее частыми проблемами стали отсутствие подключения к канализации, отсутствие медицинской страховки и использование загрязняющих видов топлива для отопления.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте