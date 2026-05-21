Польша и Португалия лидируют в Европе по росту реальных доходов за последние 2 года

Однако динамика ВВП не отражает, какой реальный доход люди на самом деле приносят домой, даже с учётом инфляции, сообщает Euronews.

Реальный располагаемый доход домашних хозяйств на душу населения показывает изменение заработков, которые домохозяйства действительно имеют в своём распоряжении для расходов или сбережений, обеспечивая более точную картину уровня жизни.

Итак, какие европейские страны в 2025 году продемонстрировали самый высокий годовой рост реального располагаемого дохода домашних хозяйств на душу населения?

Из 16 европейских стран в 14 в прошлом году по сравнению с 2024‑м наблюдался рост реального располагаемого дохода домашних хозяйств на душу населения, и лишь в двух был зафиксирован спад.

Лидером стала Польша, где реальный рост составил 4,1 %. Страна также показала наивысший рост и в 2024‑м, и в 2025‑м, что свидетельствует о существенном увеличении реального дохода домохозяйств за два года.

ОЭСР подчеркнула, что «увеличение вознаграждения работников компенсировало сокращение социальных пособий, что привело к ускорению роста реального располагаемого дохода домашних хозяйств на душу населения» в Польше.

Нидерланды (2,3 %) и Португалия (2 %) также показали прирост не менее чем на 2 %. В Дании (1,9 %), Греции (1,8 %) и Испании (1,5 %) рост составил от 1,5 до 2 %.

ОЭСР отметила увеличение чистых доходов от собственности, а также вознаграждения работников в Греции; важную роль в этом сыграло снижение безработицы до минимального уровня с 2009 года.

В Бельгии (1,4 %), Венгрии (1,2 %) и Швеции (1,2 %) рост реального располагаемого дохода домашних хозяйств на душу населения превысил 1 %.

Среди крупнейших экономик рост максимален в Испании и минимален во Франции

Италия совпала со средним показателем по ОЭСР, показав рост на 0,8 % в 2025 году. В стране был зафиксирован значительный спад реального располагаемого дохода домашних хозяйств на душу населения: в четвёртом квартале 2025‑го он снизился на 0,9 % после роста на 0,4 % в третьем квартале.

По данным ОЭСР, это в первую очередь связано с ускорением инфляции и снижением доходов от собственности.

В целом за 2025 год Чехия (0,7 %), Великобритания (0,7 %) и Германия (0,6 %) практически не отставали, оставшись лишь немного ниже среднего уровня.

В Великобритании в последнем квартале рост был ощутимым: показатель увеличился на 1,1 % после снижения на 1,2 % в третьем квартале.

«Это восстановление в основном отражает увеличение вознаграждения работников и социальных выплат, а также снижение налогов на доходы и имущество», — пояснила ОЭСР.

Франция, напротив, показала лишь незначительный рост — 0,2 %.

Финляндия и Австрия — единственные страны со снижением показателя

Финляндия и Австрия стали единственными странами, где в 2025 году реальный располагаемый доход домашних хозяйств на душу населения сократился: на 0,7 и 1,8 % соответственно.

«В Финляндии на вялый рост доходов домохозяйств влияет множество факторов, но ключевыми, скорее всего, являются слабые темпы экономического роста в текущем деловом цикле последних лет», — рассказал Euronews Туомас Матикка из Института экономических исследований VATT.

По его словам, замедление сочетается с ростом безработицы и сокращением социальных выплат и других государственных расходов, направленных на сокращение растущего дефицита бюджета.

ОЭСР также связала снижение показателя в Финляндии с ростом налогов на доходы и имущество.

В целом по ОЭСР рост реального располагаемого дохода домашних хозяйств на душу населения в 2025 году замедлился до 0,8 % по сравнению с 2,1 % в 2024‑м. В целом аналогичная тенденция наблюдалась и в европейских странах.

В 2024 году все 16 стран из перечня показали рост. Однако при сравнении 2024 и 2025 годов лишь в четырёх странах темпы роста в 2025‑м превысили уровень 2024‑го.

Наибольшее ускорение зафиксировано в Бельгии и Дании: рост увеличился с 0,5 до 1,4 % и с 1 до 1,9 % соответственно. В Швеции показатель был на 0,4 процентного пункта выше, а в Нидерландах — на 0,2.

В Австрии ситуация была противоположной. После роста на 3,6 % в 2024‑м страна показала снижение на 1,8 % в 2025‑м.