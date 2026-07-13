Кику: У 85% примэрий Молдовы фонд зарплат меньше, чем доход кузины Санду.

Депутат Ион Кику заявил, что годовой доход кузины президента Майи Санду превышает фонд оплаты труда большинства примэрий страны, назвав такую ситуацию несправедливым распределением бюджетных средств.

В публикации в социальных сетях Кику привел в пример примэрию Рисипен, где годовой фонд оплаты труда сотрудников составляет около 1,37 миллиона леев. Он подчеркнул, что эта сумма меньше годового дохода Анастасии Табурчану, который, по его словам, составляет примерно 1,44 миллиона леев, пишет realitatea.md

«Около 85% примэрий страны имеют фонд оплаты труда меньше, чем доход кузины Майи Санду в MoldATSA… Посмотрите на примере примэрии Рисипен, у которой годовой фонд оплаты труда составляет 1,37 млн леев, тогда как у Анастасии Табурчану — 120 тысяч в месяц, то есть 1,44 миллиона в год. Используйте amalgamare.gov.md, чтобы сравнить годовой фонд оплаты труда всех сотрудников вашей примэрии с доходом этой кузины… Значит, закрываем примэрии, потому что денег нет. Вот так Майя Санду делит бюджетную "плацинду"», — написал Кику.

Напомним, Анастасия Табурчану оказалась в центре скандала вокруг доходов, полученных на государственном предприятии MoldATSA. Скандал разгорелся в конце июня после появления в публичном пространстве информации о том, что ее ежемесячная зарплата превышала 120 тысяч леев.

Позже Табурчану сообщила в социальных сетях, что подала заявление об увольнении с должности пресс-секретаря MoldATSA. Она также заявила, что вернет все суммы, полученные в виде надбавок и дополнительных выплат к базовому окладу за время работы на предприятии, отвечающем за управление воздушным движением в Молдове.

Впоследствии президент Майя Санду публично дистанцировалась от этой ситуации, назвав суммы, полученные ее кузиной, «незаслуженными деньгами» и заявив, что подобная практика является аморальной.

На фоне скандала Анастасия Табурчану также была исключена из партии «Действие и солидарность».