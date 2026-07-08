Четыре компании разделили миллиарды молдавского экспорта зерна.

Сельскохозяйственный сезон (июль 2025 – май 2026 года) стал одним из самых успешных для молдавского агросектора за последние четыре года.

По данным анализа экономического эксперта Юрия Рижи, Республика Молдова экспортировала 2,63 млн тонн зерновых и масличных культур, а общая валютная выручка превысила 17,7 млрд леев. Эксперты отмечают качественное взросление и диверсификацию отечественного рынка, передает rupor.md

Главные драйверы роста и рекорды

Подсолнечник: Стал главным локомотивом молдавского экспорта. Объем поставок достиг абсолютного рекорда — 809 878 тонн. Это в три раза выше показателей сезона 2022–2023 годов и почти на 50% больше предыдущего сезона (548 453 тонны).

Рапс: Показал мощное восстановление после спада в 2024–2025 годах. Экспорт взлетел до четырехлетнего максимума и составил 297 448 тонн.

Кукуруза: Зафиксирован рост до 301 522 тонн. Этот результат перекрыл провал прошлого года, но пока не достиг пиковых показателей прошлых лет (свыше 475 000 тонн).

Ячмень: Продемонстрировал стабильность с результатом 132 513 тонн.

Аномалия на рынке пшеницы

Общий экспорт пшеницы составил внушительные 1,096 млн тонн, однако эксперты зафиксировали крайне необычную динамику. Массовые отгрузки начались только в марте 2026 года. В результате затяжной паузы более 30% всего годового объема пшеницы (свыше 350 000 тонн) покинуло склады страны в режиме аврала — всего за три заключительных месяца сезона.

Цены и прибыль

Подсолнечник сохраняет за собой статус самой маржинальной культуры для молдавских аграриев:

Подсолнечник: 11,47 леев/кг (близко к историческому максимуму)

Рапс: 9,07 леев/кг

Кукуруза: 4,25 лея/кг

Пенница и ячмень: около 3,7 леев/кг

Лидеры молдавского агроэкспорта

Анализ рынка указывает на высокую концентрацию капитала вокруг четырех крупнейших трейдеров, которые обеспечили львиную долю поставок: