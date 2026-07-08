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rupor.md logorupor
8 Июля 2026, 20:27
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Четыре компании разделили миллиарды молдавского экспорта зерна

Сельскохозяйственный сезон (июль 2025 – май 2026 года) стал одним из самых успешных для молдавского агросектора за последние четыре года.

Четыре компании разделили миллиарды молдавского экспорта зерна.
Четыре компании разделили миллиарды молдавского экспорта зерна.

По данным анализа экономического эксперта Юрия Рижи, Республика Молдова экспортировала 2,63 млн тонн зерновых и масличных культур, а общая валютная выручка превысила 17,7 млрд леев. Эксперты отмечают качественное взросление и диверсификацию отечественного рынка, передает rupor.md

Главные драйверы роста и рекорды

  • Подсолнечник: Стал главным локомотивом молдавского экспорта. Объем поставок достиг абсолютного рекорда — 809 878 тонн. Это в три раза выше показателей сезона 2022–2023 годов и почти на 50% больше предыдущего сезона (548 453 тонны).

  • Рапс: Показал мощное восстановление после спада в 2024–2025 годах. Экспорт взлетел до четырехлетнего максимума и составил 297 448 тонн.

  • Кукуруза: Зафиксирован рост до 301 522 тонн. Этот результат перекрыл провал прошлого года, но пока не достиг пиковых показателей прошлых лет (свыше 475 000 тонн).

  • Ячмень: Продемонстрировал стабильность с результатом 132 513 тонн.

Аномалия на рынке пшеницы

Общий экспорт пшеницы составил внушительные 1,096 млн тонн, однако эксперты зафиксировали крайне необычную динамику. Массовые отгрузки начались только в марте 2026 года. В результате затяжной паузы более 30% всего годового объема пшеницы (свыше 350 000 тонн) покинуло склады страны в режиме аврала — всего за три заключительных месяца сезона.

Цены и прибыль

Подсолнечник сохраняет за собой статус самой маржинальной культуры для молдавских аграриев:

  • Подсолнечник: 11,47 леев/кг (близко к историческому максимуму)

  • Рапс: 9,07 леев/кг

  • Кукуруза: 4,25 лея/кг

  • Пенница и ячмень: около 3,7 леев/кг

Лидеры молдавского агроэкспорта

Анализ рынка указывает на высокую концентрацию капитала вокруг четырех крупнейших трейдеров, которые обеспечили львиную долю поставок:

  1. RUSAGRO-PRIM SRL — абсолютный лидер рынка. Экспортировано 657 006 тонн продукции, выручка составила рекордные 4 млрд леев. Компания доминирует в продажах пшеницы и ячменя.

  2. OROM-IMEXPO SRL — второе место с объемом 434 569 тонн и доходом 3,2 млрд леев (около 60% выручки получено за счет подсолнечника).

  3. AGRO-NOVA PRIM SRL — экспортировано около 298 000 тонн на сумму 1,45 млрд леев.

  4. VADALEX GRAINS SRL — замыкает четверку лидеров. Несмотря на меньшие объемы в тоннах, компания заработала более 1 млрд леев благодаря ставке на дорогие культуры — подсолнечник и рапс.

Источник
rupor.md logorupor
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