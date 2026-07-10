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realitatea.md logorealitatea
10 Июля 2026, 22:16
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Хаждер о возможном уходе в парламент: У меня достаточно времени

Исполняющий обязанности министра окружающей среды Георге Хаждер пока не определился, согласится ли он занять депутатское кресло в парламенте.

Хаждер о возможном уходе в парламент: У меня достаточно времени.
Хаждер о возможном уходе в парламент: У меня достаточно времени.

По его словам, говорить о решении еще рано, поскольку процедура назначения нового премьер-министра и подтверждения мандата депутата не завершена, передает realitatea.md

«Учитывая, что назначение кандидата на должность премьер-министра и утверждение мандата депутата еще не завершены, преждевременно делать заявления по этому поводу. У меня достаточно времени для принятия решения», — заявил Хаждер.

Мандат депутата может перейти к Георге Хаждеру после ухода Александру Трубки из парламента. На последних выборах Хаждер занимал 71-е место в избирательном списке партии PAS.

Если исполняющий обязанности министра окружающей среды откажется от мандата, его может получить следующий кандидат в списке — Роман Рошка, занимающий 72-е место. Рошка является государственным секретарем, ответственным за направление реинтеграции, а ранее занимал должность вице-премьера.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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