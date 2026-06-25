После общественного резонанса Хаждер приостановил приказ об отстреле косуль.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер приостановил действие приказа, разрешавшего отстрел более 900 косуль в сезоне 2026–2027 годов. Решение принято после общественного резонанса и многочисленных обращений граждан.

Хаждер признал, что тема охоты на косуль вызвала сильные эмоции, и заявил, что перед такими решениями нужны более широкие консультации и более подробные объяснения, пишет rupor.md

«Я услышал обеспокоенность людей и согласен, что для таких решений нужны расширенные консультации и гораздо более понятные объяснения. Поэтому я приостанавливаю приказ об отстреле косуль на национальном уровне», — заявил министр.

По словам Хаждера, он распорядится провести новый подсчет реальной численности косуль и начать публичные консультации. В обсуждениях, как заявил министр, должны участвовать специалисты, администрации природоохранных территорий, экологические организации и гражданское общество.

При этом Хаждер настаивает, что управление популяцией диких животных остается обязанностью министерства и применяется в странах ЕС. По его словам, в некоторых районах Молдовы численность косуль превышает рекомендуемую норму до семи раз, что создает нагрузку на молодые леса, места обитания животных и сельскохозяйственные земли.

«Мы хотим иметь косуль, но хотим иметь и здоровые леса. Для этого нужно сохранять баланс в природе», — сказал Хаждер.

Министр отметил, что ранее министерству предлагали разрешить отстрел нескольких тысяч косуль, однако он ограничил квоту примерно 3% от общей численности, чтобы не допустить злоупотреблений.

17 июня Хаждер заявлял, что популяция косуль в Молдове оценивается более чем в 28 тыс. особей. Тогда он объяснял приказ жалобами аграриев и ущербом, который дикие животные наносят сельхозугодьям, молодым лесам и участкам, высаженным в рамках программ облесения.

Согласно прежнему приказу, в сезоне 2026–2027 годов разрешался отстрел более 900 косуль в 82 из 191 охотничьего угодья. Охота должна была проходить только индивидуальными методами, без загонной охоты.

Хаждер также заявил, что в рамках консультаций министерство обсудит ситуацию с другими видами оленей и гибридами, завезенными в советский период для охоты. По словам министра, сейчас они создают угрозу для местного благородного оленя.