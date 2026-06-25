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rupor.md logorupor
25 Июня 2026, 13:15
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После общественного резонанса Хаждер приостановил приказ об отстреле косуль

Министр окружающей среды Георгий Хаждер приостановил действие приказа, разрешавшего отстрел более 900 косуль в сезоне 2026–2027 годов. Решение принято после общественного резонанса и многочисленных обращений граждан.

После общественного резонанса Хаждер приостановил приказ об отстреле косуль.
После общественного резонанса Хаждер приостановил приказ об отстреле косуль.

Хаждер признал, что тема охоты на косуль вызвала сильные эмоции, и заявил, что перед такими решениями нужны более широкие консультации и более подробные объяснения, пишет rupor.md

«Я услышал обеспокоенность людей и согласен, что для таких решений нужны расширенные консультации и гораздо более понятные объяснения. Поэтому я приостанавливаю приказ об отстреле косуль на национальном уровне», — заявил министр.

По словам Хаждера, он распорядится провести новый подсчет реальной численности косуль и начать публичные консультации. В обсуждениях, как заявил министр, должны участвовать специалисты, администрации природоохранных территорий, экологические организации и гражданское общество.

При этом Хаждер настаивает, что управление популяцией диких животных остается обязанностью министерства и применяется в странах ЕС. По его словам, в некоторых районах Молдовы численность косуль превышает рекомендуемую норму до семи раз, что создает нагрузку на молодые леса, места обитания животных и сельскохозяйственные земли.

«Мы хотим иметь косуль, но хотим иметь и здоровые леса. Для этого нужно сохранять баланс в природе», — сказал Хаждер.

Министр отметил, что ранее министерству предлагали разрешить отстрел нескольких тысяч косуль, однако он ограничил квоту примерно 3% от общей численности, чтобы не допустить злоупотреблений.

17 июня Хаждер заявлял, что популяция косуль в Молдове оценивается более чем в 28 тыс. особей. Тогда он объяснял приказ жалобами аграриев и ущербом, который дикие животные наносят сельхозугодьям, молодым лесам и участкам, высаженным в рамках программ облесения.

Согласно прежнему приказу, в сезоне 2026–2027 годов разрешался отстрел более 900 косуль в 82 из 191 охотничьего угодья. Охота должна была проходить только индивидуальными методами, без загонной охоты.

Хаждер также заявил, что в рамках консультаций министерство обсудит ситуацию с другими видами оленей и гибридами, завезенными в советский период для охоты. По словам министра, сейчас они создают угрозу для местного благородного оленя.

Источник
rupor.md logorupor
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