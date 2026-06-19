В парламенте пояснили, зачем Молдова принимает законы для кораблей, которых у нее нет.

Молдова активно готовится к участию в мировом морском сообществе, хотя на данный момент под национальным флагом не зарегистрировано ни одного судна.

В попытке вывести страну из «черного списка» в сфере судоходства и «быть не хуже других», парламент в четверг, 18 июня, ратифицировал еще две международные морские конвенции, сообщает logos-press.md

Речь идет о Гонконгской международной конвенции о безопасной и экологически рациональной утилизации судов и Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов.

Депутат Адриан Бэлуцел утверждает, что наличие порта обязывает Молдову соблюдать подобные международные стандарты.

«У нас есть порт, через него проходят суда, мы используем морские маршруты, и в этом контексте мы обязаны быть стороной международных конвенций, регулирующих морскую деятельность, нравится нам это или нет. В последние годы мы видим, что значимость и грузооборот Международного свободного порта Джурджулешть только растут. В тот момент, когда судно отправляется из Джурджулешть в Констанцу или Стамбул, это становится морским маршрутом. Республика Молдова должна быть участником конвенций и международных норм, регулирующих любые инциденты: удаление затонувших судов, страхование, управление и другие аспекты», — заявил Бэлуцел.

Положение обязывает

Директор Морского агентства Игорь Захария отметил, что в данный момент под флагом Республики Молдова не зарегистрировано ни одного судна, однако страна обязана выполнять положения этих конвенций, являясь государством-портом:

«Портовый комплекс Джурджулешть расположен на морском участке Дуная, поэтому положения международных морских конвенций применяются автоматически. Мы, как государство — не только как государство флага, но и как государство порта — обязаны внедрять эти нормы».

Вернуться в белый список и быть «не хуже других»

При этом госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Мирча Пэскэлуцэ пояснил, что еще одна цель многочисленных законопроектов в морской сфере, которые принимает парламент, — это исключение Республики Молдова из «черного списка» Парижского меморандума о взаимопонимании (Paris MoU) по контролю судов государством порта.

«Действительно, у нас нет зарегистрированных морских судов, так как нам необходимо присоединиться к ряду конвенций, чтобы попасть в «белый список». Все наши действия направлены на то, чтобы выйти из «черного списка», в который мы, к сожалению, попали несколько лет назад», — заявил Пэскэлуцэ, уточнив, что четыре конвенции уже одобрены, осталось еще шесть.

В свою очередь, депутат Петру Бурдужа подвел итог дебатам: «Раз у нас нет ни одного морского судна, но мы разрабатываем и принимаем такие законы, значит, принимаем их, чтобы быть не хуже других».

Земельный вопрос

Тем временем власти продолжают работу по расширению Международного свободного порта Джурджулешть. По словам Николая Мындры, госсекретаря министерства инфраструктуры и регионального развития, видение властей остается прежним, но есть нюансы.

«Что касается порта, позиция министерства не изменилась: Международный свободный порт Джурджулешть должен быть расширен. Мы работаем, в том числе с министерством окружающей среды, чтобы разблокировать ситуацию с земельными участками. Как и в любой транспортной инфраструктуре, главный акцент делается на экономике», — заявил Мындра.