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noi.md logonoi
3 Июля 2026, 08:20
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Катлабуга пообещала уволить госсекретаря: Осуждаю любые формы коррупции

Государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяна Нисторикэ, задержанная Национальным центром по борьбе с коррупцией по делу о коррупции, связанному с импортом кормов, будет уволена.

Катлабуга пообещала уволить госсекретаря: Осуждаю любые формы коррупции.
Катлабуга пообещала уволить госсекретаря: Осуждаю любые формы коррупции.

Об этом сообщила министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга, передает noi.md со ссылкой на unimedia.info

 «Я решительно осуждаю любые формы коррупции и ни при каких обстоятельствах не буду терпеть злоупотребления или протекционизм.

Сегодня НЦБК и Антикоррупционная прокуратура провели процессуальные действия в отношении одного из государственных секретарей министерства. Я немедленно инициирую процедуру увольнения госсекретаря, фигурирующего в расследовании. 

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности будет полностью сотрудничать с правоохранительными органами и предоставит всю необходимую информацию, чтобы в этом деле была установлена истина. Я не буду комментировать и высказываться по деталям дела. Только правоохранительные органы уполномочены проводить расследование и установить полную ясность по этому случаю», — написала Людмила Катлабуга. 

Национальный центр по борьбе с коррупцией сегодня, 2 июля, провел обыски в здании Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Источник
noi.md logonoi
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