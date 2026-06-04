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4 Июня 2026, 10:51
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В Единцах офтальмолог подделывал справки для статуса о непригодности к военной службе

Расследуется систематическая коррупционная схема в медицинском учреждении Единецком районе, направленная на оказание влияния на результаты медицинских осмотров для получения статуса «непригодного» к военной службе.

В Единцах офтальмолог подделывал справки для статуса о непригодности к военной службе.
В Единцах офтальмолог подделывал справки для статуса о непригодности к военной службе.

Согласно материалам уголовного дела, врач-офтальмолог из медицинского центра в Единцах подозревается в торговле влиянием после того, как якобы вымогал и получал деньги у гражданина, утверждая, что имеет влияние на ответственных лиц из территориального военного центра Единец. В обмен на незаконное вознаграждение он якобы обещал склонить сотрудников территориального военного центра принять благоприятные для получателя результаты медицинского обследования, чтобы тот был признан непригодным к военной службе.

Дальнейшее расследование выявило другие уголовные эпизоды, что привело к возбуждению еще трех уголовных дел по фактам пассивной коррупции. Согласно собранным доказательствам, офтальмолог вместе с медсестрой якобы создали незаконный механизм для сбора денег с пациентов за сокрытие или изменение информации о дефектах зрения, выявленных во время офтальмологического обследования.

Таким образом, сложилась повторяющаяся практика, в рамках которой различным лицам предоставлялись преференции в обмен на неправомерные платежи, что свидетельствует о существовании систематических актов коррупции.

Врач задержан на 72 часа. Одновременно сотрудники НЦБК провели обыски в некоторых кабинетах медицинского учреждения и в домах четырех человек, фигурирующих в деле, включая медсестру, подозреваемую в вымогательстве и получении денег у пациентов. Она находится под следствием.

Уголовное расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, установления всех причастных лиц и документирования преступной деятельности.

До вынесения окончательного решения суда каждый человек пользуется презумпцией невиновности.

Источник
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