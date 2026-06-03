Карп ответил на обвинения мэра Страшен: Спор был связан со стадионом.

По его словам, он требовал изменить условия пользования объектом, потому что стадион построили за публичные деньги, но жители не имеют к нему свободного доступа, сообщает rupor.md

Карп заявил, что Касьян говорит о давлении «намеками», но должна прямо сказать, о чем идет речь. По словам депутата, его спор с мэром начался из-за стадиона стоимостью более 20 млн леев.

«Речь идет о стадионе, который был построен в Страшенах за публичные деньги. К сожалению, люди не имеют доступа к этому стадиону, потому что так решила госпожа мэр», — заявил Карп.

По версии депутата, участок сначала передали в бесплатное пользование спортивной общественной ассоциации, основателем которой является вице-мэр Страшен. После этого, как утверждает Карп, мэрия получила деньги через правительственные проекты и построила стадион на земле, которая уже находилась в пользовании этой ассоциации.

«Я считаю, что это неэтично и аморально. Ты строишь стадион за публичные деньги на участке, который уже передан в пользование другому юридическому лицу. Даже если закон это позволяет, морально это неправильно», — сказал депутат.

Карп подтвердил, что говорил с советниками ПДС о необходимости пересмотреть решение. По его словам, он требовал обеспечить бесплатный доступ к стадиону хотя бы в отдельные часы для детей из семей с низкими доходами.

«Я просил, чтобы были определенные часы, когда дети из семей с меньшими доходами могли бы иметь доступ к этому стадиону, с тренером, нанятым мэрией. К сожалению, это до сих пор не решено», — заявил Карп.

Он также признал, что предупреждал о возможных обращениях в прокуратуру, если, по его мнению, будет ограничен доступ людей к объектам, построенным за счет публичных денег.

Отдельно Карп раскритиковал пункт решения, по которому строения, возведенные ассоциацией на территории стадиона во время пользования объектом, после завершения 30-летнего договора мэрия должна будет выкупить по рыночной цене.

«Как это? Они 30 лет будут пользоваться этим стадионом, ничего не платить, построят инфраструктуру, а потом мэрия должна будет купить эти здания», — заявил Карп.

Депутат призвал Касьян опубликовать скриншоты, на которые она ссылалась. По его словам, из переписки будет видно, что он просил советников быть «на стороне людей» и обеспечить горожанам доступ к стадиону.

Ранее Валентина Касьян заявила в эфире Moldova 1 о предполагаемом давлении на нее и некоторых местных советников, в том числе со стороны представителей ПДС. Она утверждала, что люди, представившиеся сотрудниками прокуратуры, приходили к местным предпринимателям и требовали информацию о ней.

Касьян также заявила, что располагает доказательствами, включая скриншоты внутренних обсуждений.