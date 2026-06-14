theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
14 Июня 2026, 18:30
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Карп: Даже сотрудники правоохранительных органов отдавали деньги мошенникам

Председатель Комиссии по безопасности Лилиан Карп утверждает, что даже сотрудники правоохранительных органов стали жертвами мошенников, которые связывались с ними по телефону или через интернет.

Карп: Даже сотрудники правоохранительных органов отдавали деньги мошенникам.
Карп: Даже сотрудники правоохранительных органов отдавали деньги мошенникам.

Передает его слова unimedia.info

«Я также слышал о случаях, когда сотрудники правоохранительных органов тоже отдавали деньги из дома. Меня это поражает — сотрудники правоохранительных органов, которые должны бороться с этим явлением, отдают деньги. Повезло, что кто-то увидел женщину, не буду говорить, из какого учреждения, которая уронила деньги, когда несла их в банк, и кто-то это заметил, камеры зафиксировали это, попросили узнать, кто она. Позвонили, она уже была в банке, делала перевод. И она работает в правоохранительных органах. Люди, которые должны бороться с этим явлением. Вот почему я хочу, чтобы мы все вместе искали решения, чтобы бороться с этим явлением и остановить его настолько, насколько это возможно. В то же время мы понимаем, что публичная коммуникация имеет первостепенное значение», — заявил Лилиан Карп.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте