Карп: Даже сотрудники правоохранительных органов отдавали деньги мошенникам.

Передает его слова unimedia.info

«Я также слышал о случаях, когда сотрудники правоохранительных органов тоже отдавали деньги из дома. Меня это поражает — сотрудники правоохранительных органов, которые должны бороться с этим явлением, отдают деньги. Повезло, что кто-то увидел женщину, не буду говорить, из какого учреждения, которая уронила деньги, когда несла их в банк, и кто-то это заметил, камеры зафиксировали это, попросили узнать, кто она. Позвонили, она уже была в банке, делала перевод. И она работает в правоохранительных органах. Люди, которые должны бороться с этим явлением. Вот почему я хочу, чтобы мы все вместе искали решения, чтобы бороться с этим явлением и остановить его настолько, насколько это возможно. В то же время мы понимаем, что публичная коммуникация имеет первостепенное значение», — заявил Лилиан Карп.