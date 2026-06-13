Карп: Молдове нужна собственная система противовоздушной обороны.

По его словам, полная зависимость от техники и боеприпасов, производимых в других государствах, представляет угрозу национальной безопасности. Однако, по его мнению, до этого пройдет не менее 5-10 лет, передает agora.md

Он упомянул, что развитие оборонной промышленности может быть достигнуто посредством государственно-частного партнерства по модели, применяемой в ряде государств, включая Украину.

Однако Карп подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает, что оборонная деятельность может осуществляться только под контролем правоохранительных органов, таких как Министерство обороны или Служба информации и безопасности.

Любое производство или развитие оборонной промышленности может осуществляться только под эгидой этих учреждений. Возможным решением могло бы стать государственно-частное партнерство, в котором контрольный пакет акций принадлежал бы этим учреждениям. (...) Что касается сроков, то это как минимум 7-10 лет. Это не может произойти за один год.

Карп также прокомментировал заявление президента Майи Санду о предполагаемом производстве боеприпасов на территории нашей страны для российской армии.

Карп утверждает, что оружие и боеприпасы производились на территории нашей страны только в советский период, а позже — на левом берегу Днестра.

Президент страны Майя Санду недавно заявила: «Мы должны начать производство средств противодействия беспилотникам, способных перехватывать и сбивать дроны».

«Если мы говорим о Республике Молдова, мы должны укрепить нашу систему противодействия беспилотникам и систему радиоэлектронного подавления. Над двумя элементами сейчас ведётся работа», — сказала Санду.

Глава государства уточнила, что власти также анализируют возможность производства беспилотников-перехватчиков.

Однако она подчеркнула, что этот процесс сложен и сопряжен с техническими рисками и рисками безопасности, в том числе в случае сбивания беспилотных летательных аппаратов.

«Здесь тоже непросто. Нужно убедиться, что нет никакой опасности для людей, потому что, когда сбивают дрон, он может упасть и вызвать еще большие разрушения», — пояснила президент.

Майя Санду также заявила, что, хотя закон до сих пор не разрешал производство оружия и боеприпасов, в период до прихода к власти нынешнего правительства были случаи, когда компоненты для Российской Федерации производились на территории страны.