Караман: В ЕС видят совсем другую Молдову, а не ту, в которой живут наши граждане

Такое мнение высказала председатель ПКРМ Диана Караман, комментируя заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая высоко оценила нынешнюю власть в Молдове, отметив, что её впечатляет, с какой скоростью власти проводят реформы.

«Возникает простой вопрос: о каких именно реформах идет речь? О тех реформах, которые довели людей до черты бедности? Когда пенсионеры вынуждены выбирать между лекарствами и едой, а порой продавать последние личные вещи, чтобы прожить еще один день? О реформах, из-за которых молодежь продолжает массово уезжать за границу, а сельхозпроизводители буквально задыхаются? О реформах, которые уничтожают малый бизнес?», - отметила Диана Караман, сообщает noi.md

По её словам, складывается впечатление, что в Евросоюзе видят совсем другую Республику Молдова, а не ту, в которой живут наши граждане, потому что люди сегодня сталкиваются с совершенно иной реальностью.

Как считает лидер Партии коммунистов, прежде чем поздравлять власть с «высокой скоростью реформ», возможно, стоило бы услышать не только официальные доклады, которые представляют в Брюсселе, но и голос самих граждан, поскольку в отчетах одна картина, а в жизни — совсем другая.

Диана Караман подчеркнула, что настоящая реформа ощущается не в красивых отчетах и громких заявлениях. Она ощущается в кошельке человека, в уверенности в завтрашнем дне, в доступной и качественной медицине, в достойной заработной плате и в надежде, что есть смысл оставаться жить на родине.

Она отметила, что реформы должны проводиться не ради Брюсселя. Они должны проводиться ради людей.

«Если все это называют «успешными реформами», тогда почему сегодня людям жить тяжелее, чем два года назад? Почему в Республике Молдова вырос уровень абсолютной бедности? К сожалению, вы предпочитаете не замечать суровую реальность, в которой сегодня живут граждане нашей страны. Зато с готовностью хвалите власть, которая проводит реформы не в интересах собственного народа, а ради того, чтобы заслужить очередное одобрение со стороны Европейского союза. Если эти реформы действительно настолько «впечатляющие», почему тогда все больше людей живут с ощущением, что их жизнь становится только тяжелее?», - подчеркнула Диана Караман.