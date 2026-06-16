Караман: Цифровое пространство становится главной ареной избирательной конкуренции.

Председатель ЦИК Молдовы Анжелика Караман заявила, что цифровое пространство становится главной ареной избирательной конкуренции, поэтому институтам необходимо адаптировать механизмы защиты голосования к новым реалиям.

Выступая во вторник на региональной конференции «Деньги в политике» в Кишиневе, она подчеркнула, что ускоренная цифровая трансформация меняет способы финансирования и проведения избирательных кампаний, передает infotag.md

По словам Караман, на последних парламентских выборах в Республике Молдова заявленные расходы на online-рекламу увеличились более чем на 100 тыс. евро по сравнению с предыдущими выборами. Рост превысил 39%.

Присутствовавший на мероприятии председатель парламента Игорь Гросу отметил важность регионального сотрудничества для выявления и противодействия новым формам влияния на демократические процессы. Он подчеркнул, что многочисленные вызовы, стоящие перед государствами региона, выходят за национальные границы и требуют общих решений.

«Каждая страна привносит свой опыт и извлеченные уроки, а обмен передовым опытом помогает нам лучше понимать общие проблемы и находить более эффективные решения для защиты целостности демократических процессов», - сказал Гросу.

В конференции участвуют более 100 представителей избирательных органов, антикоррупционных институтов, организаций гражданского общества, журналисты-расследователи и международные эксперты из примерно 20 стран, включая Украину, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Румынию, Латвию, Литву, Армению и Польшу.

Центральная тема мероприятия - «От виртуальных денег к реальному влиянию: новые рубежи демократической устойчивости». Она отражает неотложность, с которой государства региона сталкиваются с беспрецедентными вызовами: использование криптовалют и финтех-инструментов в незаконном финансировании избирательных кампаний, иностранное финансовое вмешательство через цифровые каналы и уязвимости, создаваемые быстрой трансформацией информационной среды.