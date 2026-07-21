Караман - Тофану: Вы либо пытаетесь обмануть нас, либо себя.

Выступая на заседании парламента, Караман заявила, что Тофан продолжает работать с той же командой, которая находится у власти последние пять лет.

«Я не вижу ни одного человека в вашей команде, которого вы привели. Вы работаете в той же команде, которая, по вашим же словам, привела к тому, что в обществе нет доверия к процессу управления страной. Вы честно не отвечаете, кто ответственный за проблемы в стране и как эти проблемы нужно решать», - сказала депутат.

По словам Караман, большинство министров, работавших в правительстве PAS, сохраняют свои должности, поэтому говорить о проведении реформ с теми же людьми неубедительно.

«Пять лет у власти PAS, большая часть министров остается. Вы либо пытаетесь обмануть нас, либо себя, утверждая, что получится провести реформы с теми людьми, которые показали свою несостоятельность», - заявила она.