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rupor.md logorupor
12 Июля 2026, 16:30
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Кандидат в премьеры Тофан отверг обвинения в связях с окружением Плахотнюка

Официально назначенный кандидат на пост премьер-министра РМ Василий Тофан опроверг слухи о том, что крупный бизнесмен Важа Джаши является его посаженным отцом (нанашем).

Кандидат в премьеры Тофан отверг обвинения в связях с окружением Плахотнюка.
Кандидат в премьеры Тофан отверг обвинения в связях с окружением Плахотнюка.

Об этом Тофан заявил в ходе брифинга для прессы, комментируя появившиеся слухи, передает rupor.md

По словам кандидата в премьеры, распространяемая информация о его родстве с главой холдинга «Trans-Oil» является грубой ложью и попыткой очернения.

«Реальность такова, что у меня нет нанашей в традиционном понимании. Моим посажённым был священник из церкви Святой Теодоры из Сихлы. Это простой случай, где нет места критике, а есть место нападкам. Я призываю прессу быть критичной и колкой, но важно отличать конструктивную критику от фейков», — подчеркнул Тофан.

Слухи вокруг кандидатуры Тофана обострились из-за неоднозначной репутации Важи Джаши. Бизнесмен известен как человек из близкого окружения бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. В прошлом Джаши:

  • Входил в Административный совет Ассоциации деловых людей Плахотнюка.

  • Занимал пост первого вице-председателя совета «Victoriabank», когда его возглавлял Плахотнюк.

  • Являлся акционером компании «OTIV Prime Holding», принадлежащей экс-лидеру ДПМ.

Назначенный утром 11 июля кандидат уже представил свое видение управления страной. На брифинге Тофан обозначил первоочередные шаги на новой должности и анонсировал реформу работы правительства в кратчайшие сроки.

Источник
rupor.md logorupor
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