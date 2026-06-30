Кандидат от PAS в мэры Кишинева обсуждал свое выдвижение с Майей Санду.

По словам Александру Ворнику, они с президентом давно знакомы и неоднократно общались.

«Я обсуждал с госпожой президентом свою кандидатуру на пост мэра Кишинева. Приоритеты, обозначенные госпожой президентом для Республики Молдова, очень важны и для будущей администрации Кишинева. Речь идет о внедрении всех стандартов, необходимых для вступления в Европейский союз, предоставлении качественных услуг и борьбе с незаконными действиями. Госпожа президент сделала многое для Республики Молдова, и я очень надеюсь, что она поддержит мой план по европеизации и модернизации муниципия Кишинев», — заявил Александру Ворнику, цитирует unimedia.info

Отвечая на вопрос о своих отношениях с президентом, Ворнику отметил, что они хорошо знакомы и неоднократно общались.

«Мы с госпожой президентом хорошо знакомы и имели возможность общаться очень много раз».

Напомним, 15 июня муниципальная организация PAS в Кишиневе предложила выдвинуть Александру Ворнику на должность председателя муниципальной организации партии и единогласно поддержала его кандидатуру на пост генерального мэра Кишинева на местных выборах 2027 года.