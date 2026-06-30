theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
30 Июня 2026, 12:01
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кандидат от PAS в мэры Кишинева обсуждал свое выдвижение с Майей Санду

По словам Александру Ворнику, они с президентом давно знакомы и неоднократно общались.

Кандидат от PAS в мэры Кишинева обсуждал свое выдвижение с Майей Санду.
Кандидат от PAS в мэры Кишинева обсуждал свое выдвижение с Майей Санду.

«Я обсуждал с госпожой президентом свою кандидатуру на пост мэра Кишинева. Приоритеты, обозначенные госпожой президентом для Республики Молдова, очень важны и для будущей администрации Кишинева. Речь идет о внедрении всех стандартов, необходимых для вступления в Европейский союз, предоставлении качественных услуг и борьбе с незаконными действиями. Госпожа президент сделала многое для Республики Молдова, и я очень надеюсь, что она поддержит мой план по европеизации и модернизации муниципия Кишинев», — заявил Александру Ворнику, цитирует unimedia.info 

Отвечая на вопрос о своих отношениях с президентом, Ворнику отметил, что они хорошо знакомы и неоднократно общались.

«Мы с госпожой президентом хорошо знакомы и имели возможность общаться очень много раз».

Напомним, 15 июня муниципальная организация PAS в Кишиневе предложила выдвинуть Александру Ворнику на должность председателя муниципальной организации партии и единогласно поддержала его кандидатуру на пост генерального мэра Кишинева на местных выборах 2027 года.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте