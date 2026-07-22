У сел Абаклия и Иордановка будет общая мэрия, которая получит более 13 млн леев

В Молдове продолжается процесс реформирования местного публичного управления: сёла Абаклия и Иордановка объединяются в одну административно-территориальную единицу с общей мэрией.

На развитие новой структуры правительство выделит более 13 миллионов леев, передает rupor.md

Одним из первых шагов после объединения станет открытие в Иордановке Единого центра предоставления государственных услуг (CUPS), который позволит жителям получать больше административных услуг на месте, без необходимости обращаться в другие населённые пункты.

Кроме того, власти планируют подготовить технические проекты для будущих инвестиций в Абаклии. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры и улучшение условий для жителей объединённой общины.

Объединение Абаклии и Иордановки проходит в рамках реформы местного публичного управления, цель которой — создание более эффективных и устойчивых мэрий. Инициатива предусматривает добровольное объединение населённых пунктов, чтобы местные администрации имели больше ресурсов, специалистов и возможностей для привлечения инвестиций.

Ранее власти отмечали, что небольшим мэриям часто не хватает финансовых возможностей и кадров для полноценного выполнения всех функций. Объединение должно позволить сократить административные расходы, повысить качество государственных услуг и эффективнее использовать бюджетные средства.

В новой системе объединённые административные единицы получают дополнительную поддержку от государства для запуска проектов развития и адаптации инфраструктуры.

Абаклия и Иордановка станут одним из примеров реализации реформы, которая направлена на изменение структуры местного управления и усиление потенциала сельских общин Молдовы.