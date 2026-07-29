Кишинёвская мэрия модернизирует дорожную инфраструктуру на въезде в город Сынжера.

Мэрия муниципия Кишинёв продолжает работы по модернизации дорожной инфраструктуры на въезде в город Сынжера.

По данным муниципалитета, этот проект носит стратегический характер и направлен на повышение безопасности дорожного движения и улучшение комфорта передвижения жителей, передает noi.md

После завершения строительства сети ливневой канализации была решена проблема скопления воды на дороге во время осадков. В настоящее время строительство перешло к этапу обустройства подъездной дороги.

Кроме того, на трассе ведутся работы по установке бордюров, а после ремонта дренажной системы будут уложены два слоя асфальта.

Муниципальные власти заверяют, что по завершении проекта район получит современную, безопасную и долговечную подъездную дорогу.

Благодаря этим работам будет окончательно устранена проблема грязи, на протяжении многих лет ухудшавшей качество жизни жителей района.