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noi.md logonoi
29 Июля 2026, 19:09
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Кишинёвская мэрия модернизирует дорожную инфраструктуру на въезде в город Сынжера

Мэрия муниципия Кишинёв продолжает работы по модернизации дорожной инфраструктуры на въезде в город Сынжера.

Кишинёвская мэрия модернизирует дорожную инфраструктуру на въезде в город Сынжера.
Кишинёвская мэрия модернизирует дорожную инфраструктуру на въезде в город Сынжера.

По данным муниципалитета, этот проект носит стратегический характер и направлен на повышение безопасности дорожного движения и улучшение комфорта передвижения жителей, передает noi.md

После завершения строительства сети ливневой канализации была решена проблема скопления воды на дороге во время осадков. В настоящее время строительство перешло к этапу обустройства подъездной дороги. 

Кроме того, на трассе ведутся работы по установке бордюров, а после ремонта дренажной системы будут уложены два слоя асфальта. 

Муниципальные власти заверяют, что по завершении проекта район получит современную, безопасную и долговечную подъездную дорогу. 

Благодаря этим работам будет окончательно устранена проблема грязи, на протяжении многих лет ухудшавшей качество жизни жителей района.

Кишинёвская мэрия модернизирует дорожную инфраструктуру на въезде в город Сынжера

Кишинёвская мэрия модернизирует дорожную инфраструктуру на въезде в город Сынжера

Кишинёвская мэрия модернизирует дорожную инфраструктуру на въезде в город Сынжера

Источник
noi.md logonoi
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