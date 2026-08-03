Ремонт одного километра дороги в Трушенах обойдется более чем в 25 млн леев.

Согласно объявленному местной администрацией тендеру, речь идет о центральном участке дороги по улице 27 Августа 1989 года.

Техническое задание предусматривает строительство тротуаров, парковок, укрепление обочин, обустройство приподнятых пешеходных переходов и установку дорожных знаков.

В беседе с порталом Realitatea мэр Трушен Виорика Берегой пояснила, что ремонтируемый участок проходит через центр населенного пункта. Проект также включает строительство ливневой канализации, перенос нескольких электрических опор на одной стороне дороги и возведение кольцевой развязки.

По словам мэра, компания Premier Energy не выполняет эти работы, поэтому их приходится финансировать в рамках проекта.

«Этой зимой произошел случай, когда автомобиль врезался в столб, и все село осталось без электричества. Мы решили, что такие опоры представляют опасность, тем более что одна из них находится прямо перед школой. Не дай бог кто-то снова в нее врежется, и она упадет. Там находятся дети. Поэтому мы решили сразу предусмотреть все необходимые работы. Сначала подготовили один проект, затем дополнили его ливневой канализацией и инженерными сетями. Лучше сделать один раз, но качественно», — отметила Берегой.

В Государственной администрации автомобильных дорог сообщили, что реализация проектов по строительству и ремонту дорог занимает два-три бюджетных года, а их стоимость корректируется с учетом сложности работ. Цена зависит от объема проекта и может включать строительство тротуаров, освещения, перенос инженерных сетей и других объектов инфраструктуры.