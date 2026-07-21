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unimedia.info logounimedia
21 Июля 2026, 20:34
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Кабинет министров Василия Тофана получил вотум доверия парламента

За новый кабинет министров на сегодняшнем заседании парламента, 21 июля, проголосовали 53 депутата от PAS.

Кабинет министров Василия Тофана получил вотум доверия парламента.
Кабинет министров Василия Тофана получил вотум доверия парламента.

Решение было принято после шести часов обсуждений, передает unimedia.info

Программа деятельности нового правительства под названием «Европейская экономика, эффективное государство» насчитывает 147 страниц, передает noi.md

В одобренный парламентом состав нового правительства вошли, в частности:

  • Премьер-министр - Василий Тофан;
  • Вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации - Евгений Осмокеску;
  • Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития – Владимир Боля;
  • Вице-премьер по европейской интеграции – Кристина Герасимов;
  • Вице-премьер, министр иностранных дел – Михаил Попшой;
  • Вице-премьер по реинтеграции – Валерий Киверь;
  • Министр образования и исследований – Дан Перчун;
  • Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности – Раду Мустяцэ;
  • Министр внутренних дел – Даниэла Мисаил-Никитина;
  • Министр юстиции – Владислав Кожухарь;
  • Министр финансов – Виктория Белоус;
  • Министр труда и социальной защиты – Наталья Плугару;
  • Министр здравоохранения – Александр Гаснаш;
  • Министр окружающей среды – Георгий Хаждер;
  • Министр культуры – Дан Суручану;
  • Министр энергетики – Дорин Жунгиету;
  • Министр обороны – Анатолий Носатый.

Кабинет министров Василия Тофана получил вотум доверия парламента

Кабинет министров Василия Тофана получил вотум доверия парламента

Источник
unimedia.info logounimedia
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