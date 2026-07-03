В Молдове минимальную зарплату доведут до евростандарта — 50% от средней по экономике
Вопрос изменения размера минимальной заработной платы будет рассматриваться правительством совместно с ассоциациями работодателей и профсоюзами не реже одного раза в год.
Таковы положения Директивы ЕС об адекватной минимальной заработной плате, введенные в молдавское законодательство и вступившие в силу, сообщает logos-press.md
Для оценки адекватности минимальной зарплаты в качестве эталона будет использоваться сумма, составляющая 50% от средней месячной зарплаты в экономике, прогнозируемой на год, предшествующий году, для которого она устанавливается.
В то же время это значение служит инструментом оценки адекватности минимальной заработной платы и не является автоматическим механизмом установления ее размера.
Процесс гармонизации с нормами ЕС предопределил изменения в ряд нормативных актов РМ. Пересматриваются Закон о порядке установления и пересмотра минимальной заработной платы и Закон о заработной плате.
Эти корректировки обеспечат защиту прав работников за счет более справедливой минимальной заработной платы, отражающей стоимость жизни и сокращающей бедность.
Минимальная месячная зарплата, а также почасовая, рассчитываемая на основе месячной нормы рабочего времени, устанавливаются и пересматриваются решением правительства после консультаций с работодателями и профсоюзами.
Их размер будет определяться исходя из экономических условий и уровня средней зарплаты в национальной экономике, а также прогнозируемого уровня инфляции.