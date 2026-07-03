В Молдове минимальную зарплату доведут до евростандарта — 50% от средней по экономике.

Вопрос изменения размера минимальной заработной платы будет рассматриваться правительством совместно с ассоциациями работодателей и профсоюзами не реже одного раза в год.

Таковы положения Директивы ЕС об адекватной минимальной заработной плате, введенные в молдавское законодательство и вступившие в силу, сообщает logos-press.md

Для оценки адекватности минимальной зарплаты в качестве эталона будет использоваться сумма, составляющая 50% от средней месячной зарплаты в экономике, прогнозируемой на год, предшествующий году, для которого она устанавливается.

В то же время это значение служит инструментом оценки адекватности минимальной заработной платы и не является автоматическим механизмом установления ее размера.

Процесс гармонизации с нормами ЕС предопределил изменения в ряд нормативных актов РМ. Пересматриваются Закон о порядке установления и пересмотра минимальной заработной платы и Закон о заработной плате.

Эти корректировки обеспечат защиту прав работников за счет более справедливой минимальной заработной платы, отражающей стоимость жизни и сокращающей бедность.

Минимальная месячная зарплата, а также почасовая, рассчитываемая на основе месячной нормы рабочего времени, устанавливаются и пересматриваются решением правительства после консультаций с работодателями и профсоюзами.

Их размер будет определяться исходя из экономических условий и уровня средней зарплаты в национальной экономике, а также прогнозируемого уровня инфляции.