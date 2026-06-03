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unimedia.info logounimedia
3 Июня 2026, 15:09
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Депутат Истрати: Кто работает, тот с голоду не умирает

Депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Дориан Истрати считает, что люди, которые работают, не оказываются в условиях крайней бедности, а одной из проблем Молдовы остается большое число граждан, занятых неофициально.

Депутат Истрати: Кто работает, тот с голоду не умирает.
Депутат Истрати: Кто работает, тот с голоду не умирает.

По его словам, власти должны делать акцент на том, чтобы побуждать граждан и помогать им становиться частью национальной экономики. Об этом парламентарий заявил в эфире передачи Sfatul Țării на Agro TV, сообщает unimedia.info 

Отвечая на вопрос о способах сокращения государственного долга, Истрати отметил, что в мире практически нет стран, не имеющих долговых обязательств.

«Я не знаю, существует ли в мире хотя бы одна страна, у которой вообще нет долгов. Думаю, любая страна имеет долги, потому что долг — это заемные средства. Есть различные инструменты, которыми можно пользоваться. Так же, как многие наши граждане, желая приобрести жилье, берут ипотечный кредит и покупают дом уже сейчас.

Не думаю, что есть хоть одна страна без долгов. Конечно, уровень государственного долга необходимо снижать, но сделать это можно только при участии всех граждан.

К сожалению, у нас около 250–270 тысяч граждан существуют, но нигде не числятся и не платят никаких налогов. При этом очевидно, что они не умирают от голода. У нас нет 250 тысяч граждан, которые голодают, и нет населенных пунктов, где люди умирают от голода.

Тот, кто работает, безусловно, не умирает от голода. Проблема в том, что люди работают нелегально. Именно на этом нужно сосредоточиться — побуждать граждан и помогать им выходить из тени, помогать им становиться частью нашей национальной экономики.

В конечном итоге от роста валового внутреннего продукта и развития национальной экономики выиграет вся страна, а также сами граждане», — заявил Истрати.

Источник
unimedia.info logounimedia
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