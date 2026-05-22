Infotag.md logoInfotag
22 Мая 2026, 09:14
9 840
Стамате: Обвинения без доказательств - это не политическая критика, а клевета

Кишиневский суд удовлетворил иск бывшего депутата парламента от партии власти PAS Олеси Стамате.

Суд посчитал, что опубликованные PAS в апреле 2025 г. заявления о якобы «проведенной схеме», «злоупотреблении доверием» и «умышленных» действиях Стамате «не подкреплены доказательствами и не соответствуют реальности или конкретным фактам», передает infotag.md

Стамате написала в социальной сети, что «правосудие восторжествовало».

«Партия PAS обязана опровергнуть фальшивые утверждения. (…) В правовом государстве серьезные обвинения должны подкрепляться доказательствами, а когда их нет, авторы фейков должны отвечать и выступить с опровержением», - считает Стамате.

Она отметила, что обратилась в суд не из желания реванша, а потому что достоинство и репутацию человека нельзя подвергать безосновательным обвинениям.

В апреле 2025 г. правящая партия обвинила тогдашнюю председателя парламентской комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету Олесю Стамате в содействии амнистии ряда опасных заключенных, исключив ее из рядов PAS.

Суд обязал PAS убрать старую публикацию на страничке в Facebook и разместить на ней официальное опровержение, выплатив Стамате гербовый сбор в 200 леев.

Источник
