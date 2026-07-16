Иона Онцу отправили под домашний арест по делу об афере на 155 тысяч евро.

Суд Кишинева отправил на 30 суток под домашний арест муниципального советника MAN Иона Онцу, обвиняемого в мошенничестве с фиктивными инвестициями в недвижимость.

По версии следствия, Онца убедил двух мужчин в возрасте 34 и 40 лет вложить деньги в якобы существующие проекты недвижимости. Он обещал инвесторам доходность в размере 20% годовых, передает rupor.md

Потерпевшие передали обвиняемому несколькими траншами в общей сложности 155 тысяч евро. Ущерб превышает 3 млн леев.

Онцу задержали 14 июля на 72 часа.

После задержания партия заявила, что не будет принимать решений в отношении своего представителя до выяснения всех обстоятельств. В MAN также выразили сомнения в действиях правоохранительных органов, связав дело с политической обстановкой в стране.

Расследование продолжается. Ион Онца пользуется презумпцией невиновности.