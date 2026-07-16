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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 21:20
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Иона Онцу отправили под домашний арест по делу об афере на 155 тысяч евро

Суд Кишинева отправил на 30 суток под домашний арест муниципального советника MAN Иона Онцу, обвиняемого в мошенничестве с фиктивными инвестициями в недвижимость.

Иона Онцу отправили под домашний арест по делу об афере на 155 тысяч евро.
Иона Онцу отправили под домашний арест по делу об афере на 155 тысяч евро.

По версии следствия, Онца убедил двух мужчин в возрасте 34 и 40 лет вложить деньги в якобы существующие проекты недвижимости. Он обещал инвесторам доходность в размере 20% годовых, передает rupor.md

Потерпевшие передали обвиняемому несколькими траншами в общей сложности 155 тысяч евро. Ущерб превышает 3 млн леев.

Онцу задержали 14 июля на 72 часа.

После задержания партия заявила, что не будет принимать решений в отношении своего представителя до выяснения всех обстоятельств. В MAN также выразили сомнения в действиях правоохранительных органов, связав дело с политической обстановкой в стране.

Расследование продолжается. Ион Онца пользуется презумпцией невиновности.

Источник
rupor.md logorupor
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