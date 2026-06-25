Водитель, сбивший патрульных, останется под домашним арестом: ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд постановил поместить под домашний арест на 30 дней 51-летнего водителя из села Пелиния Дрокиевского района.

Напомним, правоохранители расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два патрульных на трассе R6, недалеко от села Григорэука Сынжерейского района, пишет tvn.md

Трагедия произошла 23 июня. По словам главы Генеральной прокуратуры, мужчина якобы заснул за рулем и врезался в патрульную машину, которая была припаркована на обочине с включенными проблесковыми маячками. В момент столкновения двое полицейских регистрировали другого водителя. Пострадавшие были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, где вскоре скончались.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения особо тяжкого характера, водителю предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Людмила Захария, прокурор Сынжерейской прокуратуры: «Мы первоначально возбудили уголовное дело по факту совершения ДТП, повлекшего тяжкие телесные повреждения двух человек, а также лишения права управления транспортными средствами».