Госслужащих в Молдове защитят от абьюза

Правительство утвердило Регламент по борьбе с насилием и домогательствами в госструктурах, чтобы лучше защитить работников и привести правила к международным стандартам.

Принятие нормативного акта обусловлено реализацией поправок в Трудовой кодекс, которые запрещают любые формы насилия и домогательств на рабочем месте, во время командировок, обучений, профессиональных мероприятий и служебной онлайн-коммуникации, передает logos-pres.md

Новый Регламент призван отдельно обеспечить применение этих положений на практике в органах публичной власти. Каждый орган публичной власти должен будет разрабатывать внутреннюю политику в данной сфере. 

Впервые регламентирован единый механизм временных мер защиты, применимых в ситуациях неминуемого риска. Регламент также предусматривает четкую ответственность для руководителей органов публичной власти. 

«Мы впервые внедряем четкие единые процедуры и реальные гарантии для защиты работников государственного сектора от любых форм насилия и домогательств. Мы хотим, чтобы в учреждениях каждый человек работал в атмосфере безопасности, уважения и был защищен от злоупотреблений», — заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

