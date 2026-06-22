Ион Кику: Мы сокращаем примэрии, но увеличиваем штаты министерств.

За последние четыре года штаты госучреждений и министерств выросли почти вдвое. В ходе административной реформы власти одной рукой сужают местную власть, другой - расширяют центральную.

На это обращает внимание экс-премьер, председатель Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику. Где логика и как объяснить это гражданам, недоумевает политик, сообщает logos-press.md

«Объясните, почему за 4 года штат Госканцелярии вырос почти вдвое — от 202 сотрудников до 379, — задает вопрос политик. — Это штат 20 примэрий, потому что примерно столько специалистов в них работают. А если учесть нагрузку на бюджет, то еще больше, потому что зарплаты в Госканцелярии гораздо выше, чем в примэриях».

Та же картина наблюдается и в других министерствах, отмечает он. В Министерстве юстиции было 94 сотрудника, сейчас 155 (плюс 66 единиц). Или 8 примэрий. В Министерстве экономики и инфраструктуры было 156, сейчас 308 — вдвое больше (или еще 20 примэрий).

В Министерстве сельского хозяйства, которое было совмещено с Министерством экологии, в 2021 году работал 121 специалист, а сейчас его штат тоже увеличился почти вдвое — до 206 человек или еще 13 примэрий. Минздрав — было 105 сотрудников, сейчас 219, в Министерстве образования было 112, сейчас 179 и т.д.

«Эти нехитрые арифметические расчеты показывают: сокращая примэрии, власти раздувают штаты в учреждениях центральной власти, — констатирует он. — Тогда какую реформу мы внедряем? И как мы объясним нашим бабушкам увеличение штата Госканцелярии еще на 56 человек в то время как у них отнимают возможность обратиться в примэрию, чтобы решить проблему?».