Жители села Борогань просят сохранить их примэрию.

По итогам обсуждений участники проголосовали против объединения. Они направят официальное обращение в Госканцелярию, передает logos-pres.md

В ходе обсуждения жители подчеркнули, что Борогань — крупнейшее село в Леовском районе. По данным переписи его население составляет 2 684 человека. А если учесть работающих за границей, то реальное количество составит около 3 900 человек.

Географический казус

Географически село расположено на границе с Гагаузией и граничит с его тремя административно-территориальными единицами. Предлагается объединить Борогань с селом Яргара. Несмотря на то, что Яргара меньше по населению, два соседних села уже начали процесс объединения с селом Яргара.

Это вызывает недовольство жителей Борогань. Они считают, что такая перспектива невыгодна для них. Если их село не будет определено административным центром, оно потеряет свою идентичность. Недовольство усугубляется отсутствием удобной подъездной дороги к селу Яргара: расстояние в 10 км между двумя населенными пунктами часто непроходимо, что значительно осложнит административную связь и доступ к услугам.

Цифровые услуги доступны не всем

Кроме того, цифровые услуги доступны не всем гражданам Борогань.

«Многие из них уже в возрасте и не смогут подавать заявки онлайн, — говорит примар села Елена Савицки. — Мы считаем, что еще не время для внезапного и радикального перехода исключительно на онлайн-предоставление государственных услуг. Необходим переходный период, который позволит постепенно адаптироваться и не лишит людей доступа к ним».

Жители Борогань не против объединения, но просят проводить его с учетом особенностей населенных пунктов.

«Мы считаем несправедливым, что все общины вынуждены объединяться по единым правилам, — продолжает примар. — Ситуации везде разные. Они требуют индивидуального анализа и подхода».

100% местных услуг

Елена Савицки подчеркивает, что примэрия Борогань развивает местные услуги собственными силами. Село на 100% обеспечено центральным водопроводом, а также газом. В нем полностью обновлено уличное освещение, организованы вывоз мусора и даже раздельный сбор отходов и т.д.

Эти достижения демонстрируют способность сообщества к самостоятельному управлению и развитию. Поэтому граждане требуют учесть все эти аспекты в процессе реформ. Примар подчеркнула, что развитию сообщества способствует не только численность населения.

«Важно учитывать организованные на территории услуги, — говорит она. — Мы уже давно предлагаем пересмотреть критерии распределения финансов в местные бюджеты и обеспечить реальную децентрализацию, которая принесет экономию и прямую выгоду сообществам. Чтобы налоги с доходов от зарплаты физлиц, например, распределялись по месту их жительства. Это обеспечит села необходимыми ресурсами для развития».