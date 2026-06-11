Бузу: Примэрии сохранят нынешний формат работы до 2027 года
Примэрии в Молдове продолжат работать в существующем административном формате до местных выборов 2027 года, несмотря на продолжающийся процесс добровольного объединения населённых пунктов.
Об этом заявил генеральный пресс-секретарь правительства Алексей Бузу.
По его словам, решения о добровольном объединении должны быть приняты до конца июля, однако сама реформа будет реализовываться поэтапно в течение ближайших полутора лет, передает nordnews.md
После завершения реформы органов местной власти первого уровня власти смогут перейти к преобразованию административных единиц второго уровня. При этом количество районов планируется значительно сократить, а их функции будут сосредоточены на региональном развитии и реализации крупных проектов.
Бузу отметил, что населённые пункты с численностью менее трёх тысяч жителей, которые не присоединятся к добровольному объединению, в дальнейшем могут попасть под процедуру нормативной амальгамации.
По данным чиновника, около 90% примэрий страны уже участвуют в процессе добровольного объединения на различных этапах. Правительство рассчитывает, что до конца июля число таких населённых пунктов продолжит расти.