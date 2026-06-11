Бузу: Примэрии сохранят нынешний формат работы до 2027 года.

Об этом заявил генеральный пресс-секретарь правительства Алексей Бузу.

По его словам, решения о добровольном объединении должны быть приняты до конца июля, однако сама реформа будет реализовываться поэтапно в течение ближайших полутора лет, передает nordnews.md

После завершения реформы органов местной власти первого уровня власти смогут перейти к преобразованию административных единиц второго уровня. При этом количество районов планируется значительно сократить, а их функции будут сосредоточены на региональном развитии и реализации крупных проектов.

Бузу отметил, что населённые пункты с численностью менее трёх тысяч жителей, которые не присоединятся к добровольному объединению, в дальнейшем могут попасть под процедуру нормативной амальгамации.