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nordnews.md logonordnews
11 Июня 2026, 22:16
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Бузу: Примэрии сохранят нынешний формат работы до 2027 года

Примэрии в Молдове продолжат работать в существующем административном формате до местных выборов 2027 года, несмотря на продолжающийся процесс добровольного объединения населённых пунктов.

Бузу: Примэрии сохранят нынешний формат работы до 2027 года.
Бузу: Примэрии сохранят нынешний формат работы до 2027 года.

Об этом заявил генеральный пресс-секретарь правительства Алексей Бузу.

По его словам, решения о добровольном объединении должны быть приняты до конца июля, однако сама реформа будет реализовываться поэтапно в течение ближайших полутора лет, передает nordnews.md

После завершения реформы органов местной власти первого уровня власти смогут перейти к преобразованию административных единиц второго уровня. При этом количество районов планируется значительно сократить, а их функции будут сосредоточены на региональном развитии и реализации крупных проектов.

Бузу отметил, что населённые пункты с численностью менее трёх тысяч жителей, которые не присоединятся к добровольному объединению, в дальнейшем могут попасть под процедуру нормативной амальгамации.

По данным чиновника, около 90% примэрий страны уже участвуют в процессе добровольного объединения на различных этапах. Правительство рассчитывает, что до конца июля число таких населённых пунктов продолжит расти.

Источник
nordnews.md logonordnews
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