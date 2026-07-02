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tvrmoldova.md logotvrmoldova
2 Июля 2026, 20:42
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Ион Чебан подал в суд на Ирину Гутник: Защита чести и достоинства

Согласно данным, опубликованным на Национальном портале судебных инстанций, иск был зарегистрирован 1 июля 2026 года в суде Кишинева и касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Ион Чебан подал в суд на Ирину Гутник: Защита чести и достоинства.
Ион Чебан подал в суд на Ирину Гутник: Защита чести и достоинства.

Судебный спор возник на фоне конфликта между Чебаном и Гутник после ее отстранения от должности вице-мэра столицы в мае этого года. Решение было публично объявлено Ионом Чебаном 11 мая, однако причины увольнения озвучены не были, передает tvrmoldova.md

Спустя два дня после отставки Ирина Гутник провела пресс-конференцию, на которой назвала решение незаконным. По ее словам, причиной увольнения стал отказ выполнять, как она утверждает, «политические указания».

Кроме того, Гутник выдвинула обвинения в предполагаемых нарушениях в муниципальной администрации и в партии  (MAN). В частности, она заявила о возможных нарушениях, связанных с финансированием партии, кадровыми назначениями, государственными закупками и предполагаемыми внешними связями.

На другой пресс-конференции Ирина Гутник также заявила, что в мэрии Кишинева на сотрудников якобы оказывается давление, чтобы они не разглашали информацию о деятельности учреждения.

В ответ на эти обвинения примэрия Кишинева опубликовала заявление на своей странице в Facebook, в котором назвала высказывания Ирины Гутник «очередной серией ложных утверждений».

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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