Чебан: PAS хочет установить политический контроль над всеми учебными заведениями.

Мэр столицы и лидер партии MAN Ион Чебан раскритиковал реформу образования «Перезагрузка», продвигаемую правительством PAS.

Он обвинил партию власти в стремлении захватить образовательные учреждения в целях политического контроля, а не для развития системы образования, передает stiri.md

Ион Чебан отметил, что муниципалитет Кишинева управляет крупнейшей в стране сетью местных образовательных учреждений, состоящей из 150 начальных и средних учебных заведений, где обучаются около 109 000 учеников, а также 170 дошкольных учреждений, которые посещают более 38 000 детей.

По его словам, в последние годы более 20 000 детей выбрали обучение в муниципальных учреждениях, основными причинами чего стали закрытие большого количества школ в сельской местности и переселение семей в Кишинев.

Ион Чебан также заявил, что бюджет на образование в муниципалитете с 2021 года по настоящее время увеличился с 2,68 миллиарда леев до более чем 5 миллиардов леев, в том числе за счет увеличения целевых трансферов, что он назвал самым большим увеличением в истории столицы.

«Эти инвестиции предназначены для модернизации учреждений, строительства и расширения школ и детских садов, открытия новых классов и групп, повышения энергоэффективности зданий, запуска новых программ для учащихся. Я хочу упомянуть лишь две из десятков существующих и финансируемых из муниципального бюджета программ: продленные часы и специализированные классы, уникальные для страны», — написал Ион Чебан.

Лидер MAN утверждает, что в последние годы Кишинев стал «примером качества во всем, что означает система образования», и его команда рассматривает образование «не с точки зрения расходов, а с точки зрения инвестиций — в детей, в образование поколений и в основы развитой страны».

Говоря о реформе «Перезагрузка», мэр заявил, что она направлена на установление контроля над образовательными учреждениями.

«Чего на самом деле хочет правительство PAS посредством реформы «Перезагрузка» в сфере образования? Захватить все учреждения любой ценой, не в целях развития, а в целях политического контроля», — сказал Ион Чебан.

В то же время он утверждает, что за время правления PAS не было построено ни одной новой школы и детского сада, а за последние пять лет в стране были закрыты десятки школ.

«PAS не построила ни одной школы и ни одного детского сада в стране за все годы правления. Не говоря уже о том, что за последние 5 лет правления они закрыли десятки школ по всей стране, а инфраструктура существующих учреждений оставляет желать лучшего в XXI веке, с санитарными блоками в саду», — написал Чебан.

Мэр столицы считает, что реформы на центральном уровне должны быть направлены на повышение зарплат учителей, сокращение бюрократии и мотивацию учителей оставаться в стране.

«Докажите, что вы можете, покажите, что вам небезразлична система образования, и не пытайтесь разрушить то, что нам удалось построить в Кишиневе, как это происходит по всей стране», — сказал Чебан.

По его мнению, образовательная политика, стандарты учебных программ и национальные оценки должны оставаться в компетенции Министерства образования, в то время как оперативное управление учреждениями, развитие инфраструктуры и связанные с этим услуги должны оставаться в ведении местных органов власти в соответствии с принципом совместного управления.

Лидер MAN также заявил, что любая реформа в сфере образования должна разрабатываться и осуществляться в соответствии с ценностями, стандартами и принципами, продвигаемыми Европейским союзом и Советом Европы.