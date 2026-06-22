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unimedia.info logounimedia
22 Июня 2026, 09:18
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Чебан: Примэрия запретила ЛГБТ-пропаганду и марш на территории Кишинева

Мэр Кишинёва Ион Чебан выступил с реакцией после проведения в столице марша Pride и появления на нём плаката с оскорбительным посланием в его адрес.

Чебан: Примэрия запретила ЛГБТ-пропаганду и ЛГБТ-марши на территории Кишинева.
Чебан: Примэрия запретила ЛГБТ-пропаганду и ЛГБТ-марши на территории Кишинева.

Градоначальник раскритиковал организацию мероприятия и выдвинул обвинения в адрес правящей партии. По его словам, «власть закончится», а затем «кому-то придётся ответить за то, кто защищал и обеспечивал условия» для проведения акции, сообщает unimedia.info 

«Примэрия Кишинёва запретила ЛГБТ-пропаганду и ЛГБТ-марши на территории столицы, однако PAS их защищает и продвигает», — написал Ион Чебан в социальных сетях.

«Гомосексуалы Молдовы обратили на меня внимание. Их задело моё решение запретить пропаганду ЛГБТ на территории муниципия Кишинёв. Трубадуры PAS хихикают и радуются этому. Но власть заканчивается. А потом кто-то должен будет ответить, кто защищал и создавал условия для проведения подобных мероприятий».

На момент публикации материала представители PAS публично не прокомментировали заявления столичного градоначальника.

Плакат с надписью «Чебан х**ло», замеченный во время воскресного марша Pride в Кишинёве, быстро распространился в социальных сетях и вызвал многочисленные дискуссии. Одни пользователи Интернета осудили подобный лозунг, другие задались вопросом, какой была бы реакция общества, если бы аналогичный плакат был направлен против представителей правящей партии.

Источник
unimedia.info logounimedia
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