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noi.md logonoi
2 Июля 2026, 17:33
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Инициативу о запрете госслужащим входить в советы директоров госкомпаний отклонили

Парламентское большинство ПДС (PAS) отклонило сегодня предложение депутата от ПСРМ Аделы Рэйляну об отмене закона, позволяющего назначать государственных служащих в административные советы государственных компаний.

Инициативу о запрете госслужащим входить в советы директоров госкомпаний отклонили.
Инициативу о запрете госслужащим входить в советы директоров госкомпаний отклонили.

Оппозиция потребовала включить в повестку дня законопроект об отмене данных исключений, принятых в 2021 году, однако инициатива не набрала необходимого количества голосов, отмечает noi.md со ссылкой на Telegraph.md

По мнению депутата от ПСРМ, действующая нормативно-правовая база способствует злоупотреблениям и непотизму (кумовству). 

«В последние годы эти исключения позволили продвигать и содействовать случаям оказания влияния на процесс принятия решений, возникновению конфликтов интересов, незаконному обогащению, нецелевому использованию государственных средств и имущества, а также легализации злоупотребления властью», — заявила Адела Рэйляну. 

В то же время Рэйляну добавила, что действующие нормы позволили назначать лиц, близких к высокопоставленным чиновникам, на государственные предприятия и в акционерные общества, где они получают «зарплаты в сотни тысяч леев». Несмотря на критику со стороны оппозиции касательно лоббирования крайне высокооплачиваемых должностей для представителей власти, большинство PAS отказалось от обсуждения данного законопроекта на пленарном заседании парламента.

Источник
noi.md logonoi
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