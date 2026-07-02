Инициативу о запрете госслужащим входить в советы директоров госкомпаний отклонили.

Парламентское большинство ПДС (PAS) отклонило сегодня предложение депутата от ПСРМ Аделы Рэйляну об отмене закона, позволяющего назначать государственных служащих в административные советы государственных компаний.

Оппозиция потребовала включить в повестку дня законопроект об отмене данных исключений, принятых в 2021 году, однако инициатива не набрала необходимого количества голосов, отмечает noi.md со ссылкой на Telegraph.md

По мнению депутата от ПСРМ, действующая нормативно-правовая база способствует злоупотреблениям и непотизму (кумовству).

«В последние годы эти исключения позволили продвигать и содействовать случаям оказания влияния на процесс принятия решений, возникновению конфликтов интересов, незаконному обогащению, нецелевому использованию государственных средств и имущества, а также легализации злоупотребления властью», — заявила Адела Рэйляну.

В то же время Рэйляну добавила, что действующие нормы позволили назначать лиц, близких к высокопоставленным чиновникам, на государственные предприятия и в акционерные общества, где они получают «зарплаты в сотни тысяч леев». Несмотря на критику со стороны оппозиции касательно лоббирования крайне высокооплачиваемых должностей для представителей власти, большинство PAS отказалось от обсуждения данного законопроекта на пленарном заседании парламента.