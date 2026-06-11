Депутаты выступили с инициативой о господдержке для репатриации умерших за границей молдаван

Инициатива направлена на частичное покрытие расходов в определённых случаях, таких как смерть в результате тяжёлых аварий, природных катастроф, социальных обстоятельств или смерть сотрудников дипломатического корпуса, сообщает ipn.md

Проект предусматривает ряд мер, в том числе создание экстренной телефонной линии в рамках Министерства иностранных дел, которая в течение трёх дней должна предоставить всю необходимую информацию и контакты для проведения процедур репатриации. При этом выбор компании ритуальных услуг остаётся исключительно за семьёй умершего, без обязательного посредничества.

Ещё одна часть инициативы предполагает цифровизацию процессов через запуск платформы repatriere.gov.md, где заявки можно будет подавать онлайн, а срок рассмотрения составит до десяти рабочих дней.

Кроме того, предлагается создать специальный фонд поддержки репатриации, управляемый Министерством иностранных дел и подлежащий аудиту Счётной палаты, который в дальнейшем может пополняться, в том числе за счёт пожертвований. Документ также предусматривает расширение международного сотрудничества через двусторонние соглашения для упрощения признания актов гражданского состояния. Инициатива будет рассмотрена парламентскими комиссиями.