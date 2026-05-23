PAS требует разъяснений по поводу 75 тысяч евро, задекларированных Макидоном.

Тема вызвала политическую и общественную реакцию, в то время как Высший совет прокуроров (ВСП) утверждает, что все объяснения были проанализированы в рамках процедуры веттинга. Заявления прозвучали в эфире TV8, передает protv.md

Депутат PAS Лариса Новак заявила, что обществу необходимы дополнительные разъяснения, подчеркнув, что общественное доверие зависит от прозрачности объяснений в подобных случаях.

«Конечно, всем нужны разъяснения… Я думаю, что мы все заслуживаем объяснений», — заявила депутат, добавив, что вопросы следует адресовать и Комиссии по оценке, чтобы понять, каким образом были приняты определенные оправдания.

В свою очередь, председатель Национальной молдавской партии Драгош Галбур поставил под сомнение объяснения происхождения денег, заявив, что подобные сбережения, сделанные в 1990-х годах, выглядят не слишком убедительно без четких доказательств.

«Когда говорят, что нашли 75 тысяч евро, заработанные в 1995–2000 годах, это выглядит не совсем правдоподобно», — заявил он.

Ранее ВСП выступил с пояснениями, отметив, что внешняя оценка является сложным процессом, осуществляемым независимой комиссией на основе большого объема документов, данных и проверенных объяснений.

Учреждение подчеркивает, что анализ включал также аспекты, связанные с семейным положением, унаследованным имуществом и экономической деятельностью членов семьи, осуществлявшейся на протяжении многих лет.