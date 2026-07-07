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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 22:11
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Гросу принял участие в первой Конференции глав парламентов стран-кандидатов в ЕС в Белграде

Председатель парламента Республики Молдова Игорь Гросу принял участие в инаугурационной Конференции председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский союз.

Гросу принял участие в первой Конференции глав парламентов стран-кандидатов в ЕС в Белграде.
Гросу принял участие в первой Конференции глав парламентов стран-кандидатов в ЕС в Белграде.

Мероприятие, организованное по инициативе Сербии и Украины, прошло в Белграде. Главной темой обсуждения стала «Европейская интеграция в меняющемся геополитическом контексте», передает rupor.md

В ходе саммита спикер молдавского парламента подчеркнул, что процесс расширения ЕС должен оставаться строго транспарентным.

«Процесс вступления должен оставаться основанным на заслугах. Каждая страна должна выполнять свое домашнее задание. Но когда реформы реализованы, прогресс должен признаваться конкретными шагами», — заявил Гросу.

На полях конференции глава Законодательного органа Молдовы провел ряд двусторонних встреч. В частности, Гросу переговорил с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и председателем Народной скупщины Сербии Аной Брнабич. Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество, поддержку Украины и совместный евроинтеграционный путь.

По итогам встреч Игорь Гросу подтвердил внешнеполитический курс Кишинева, отметив, что Молдова продолжит работать для достижения конкретных результатов ради блага своих граждан.

Белградская конференция призвана стать постоянной платформой для диалога, обмена опытом и координации усилий между странами-кандидатами на парламентском уровне.

Гросу принял участие в первой Конференции глав парламентов стран-кандидатов в ЕС в Белграде

Гросу принял участие в первой Конференции глав парламентов стран-кандидатов в ЕС в Белграде

Гросу принял участие в первой Конференции глав парламентов стран-кандидатов в ЕС в Белграде

Источник
rupor.md logorupor
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