Игорь Гросу: Рекордное число отличников доказывает успех реформ.

Рекордное количество выпускников, получивших средний балл 10 на экзамене на степень бакалавра в этом году, является четким доказательством того, что инициированные в системе образования реформы движутся в правильном направлении.

Такое мнение высказал председатель парламента Игорь Гросу в рамках торжественной церемонии награждения учащихся, добившихся исключительных результатов. Спикер законодательного органа отметил примечательную положительную динамику показателей за последние годы, подчеркнув совместные усилия педагогов и профильного министерства, передает logos-pres.md

«Цифры говорят сами за себя: в этом году у нас действительно 114 выпускников с исключительными результатами по сравнению с 85 в прошлом году и 57 в 2024 году. Это доказательство того, что наша школа способна на многое, что реформы, инициированные господином министром совместно с преподавательским составом, идут в правильном направлении, а инвестиции в образование приносят плоды», — подчеркнул Игорь Гросу.

Сглаживая социальные контрасты

В свою очередь, министр образования и исследований Дан Перчун разъяснил конкретные меры, принимаемые в настоящее время в системе просвещения, и их стратегическую цель.

«Именно поэтому мы проводим реорганизацию школьной сети, именно поэтому так важна реформа Restart в образовании, именно поэтому мы инвестируем в сеть образцовых школ и закупаем школьные автобусы. Мы работаем над тем, чтобы дистанция между селом и городом, между центром и периферией, между семьями с разными возможностями имела все меньшее значение», — заявил Перчун.

По его мнению, подлинная эффективность образовательной системы заключается в способности обеспечить равные шансы для всех детей.

«Успешная образовательная система — это не та, которая выпускает только 114 молодых людей с круглыми десятками. По-настоящему хорошая система образования — это та, которая помогает каждому ребенку раскрыть свой потенциал: и ребенку из Кишинева, и ребенку из маленького села; ребенку, у которого дома есть библиотека, и ребенку, у которого нет даже отдельного стола, чтобы делать уроки; ребенку, который учится легко, и ребенку, которому требуется больше поддержки», — заключил министр.

Напомним, что реформа Restart в сфере образования предусматривает создание территориальных агентств по образованию, к которым от районных советов перейдут функции управления школами. Эти агентства будут напрямую подчинены министерству образования и исследований. Генеральный примар муниципия Кишинев подверг данную реформу критике, обвинив власти в стремлении к «централизации системы образования» и переходу всех учебных заведений под прямой контроль профильного министерства.