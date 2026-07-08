Гросу: Административная реформа продолжится, несмотря на фейки её противников.

"Административная реформа продолжится, несмотря на фейки, распространяемые ее противниками", - заявил председатель парламента Игорь Гросу.

По его словам, процедуру добровольного объединения уже инициировали более 760 населенных пунктов, что составляет свыше 85% от общего числа примэрий Республики Молдова, передает realitatea.md

Гросу подчеркнул, что реформа проходит в большинстве населенных пунктов с участием жителей — через общественные консультации, местные собрания и опросы. В ходе этих обсуждений граждане сами определяют, как должна быть организована местная администрация и как следует использовать ресурсы для развития своих населенных пунктов.

Спикер парламента заявил, что некоторые противники реформы пытаются посеять панику и путаницу, распространяя ложную информацию, однако заверил, что процесс реформирования будет продолжен.

Кроме того, Игорь Гросу напомнил, что 31 июля является крайним сроком, до которого примэрии могут принять решение о добровольном объединении. На данный момент такое решение уже одобрили семь кластеров, объединяющих 20 примэрий.

Председатель парламента также заверил, что правительство и парламент продолжат поддерживать местные власти, которые решат участвовать в процессе объединения. По его словам, цель реформы — укрепление системы местного публичного управления и повышение качества услуг, предоставляемых гражданам.