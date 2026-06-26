Гросу о проекте объединения Молдовы с Румынией: Я увидел больше улыбок, чем паники.

Председатель парламента Игорь Гросу охарактеризовал как вызов законопроект об объединении Румынии с Республикой Молдова, который был молчаливо принят в среду, 24 июня, Палатой депутатов Румынии.

По словам спикера, такие инициативы не способствуют сближению двух государств и могут скомпрометировать идею объединения, передает moldpres.md

Отвечая на вопрос о реакции властей РМ, Гросу заявил, что не заметил паники, а скорее улыбки после появления проекта.

«Я позвонил некоторым коллегам и сказал: „Скажите, пожалуйста, когда мы будем объединяться, это пройдет мимо нас. Они хотя бы готовы?“ Я особой паники не увидел. Я увидел больше улыбок на лицах. Но это был вызов. Это, очевидно, вызов», — заявил Игорь Гросу.

Председатель парламента обратил внимание на инициаторов проекта и подчеркнул, что данный шаг направлен на дискредитацию идеи, чувствительной для части общества.

«Посмотрите, кто является подписантом. Это часть подписантов и тех, кто поет осанну Путину. Объединение не декретируется. И если хочешь скомпрометировать идею, выходишь с такими инициативами», — отметил Гросу.

Законопроект об объединении Румынии с Республикой Молдова был молчаливо принят Палатой депутатов Румынии после истечения срока для обсуждения и голосования. Инициатива предусматривает начало переговоров с властями РМ об объединении двух государств и будет рассмотрена Сенатом Румынии, который является принимающим решения форумом.