Гросу ответил Лозован, требующей выплаты зарплаты: "Она из Приднестровья прислала просьбу?".

Спикер парламента Игорь Гросу прокомментировал апелляцию, поданную в ВСП бывшим депутатом Ириной Лозован, в которой она оспаривает приостановку выплаты зарплаты, пособий и компенсаций в период её домашнего ареста.

Отвечая на вопрос о её просьбе, спикер парламента Игорь Гросу заявил, что не видел апелляции, и иронично прокомментировал её, сообщает tvrmoldova.md

«Так чего же она хочет? Я имею в виду, я их отменил? Я не видел… Прислала ли она просьбу из Приднестровья? Посмотрим, при условии, что она лично принесёт письмо завтра, я ещё раз посмотрю», — сказал Игорь Гросу.

Ирина Лозован обжаловала в ВСП решение Апелляционной палаты, отклонившей ее иск.

Спор касается периода с 21 сентября по 20 декабря 2023 года, когда Лозован находилась под домашним арестом в рамках уголовного расследования по делу о попытке коррупции в отношении нескольких мэров.

Ирину Лозован приговорили к шести годам лишения свободы за получение незаконного финансирования партии «Возрождение» от организованной преступной группировки «Шор». По тому же делу ее муж, Павел Гырляну, был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Приговор был оставлен в силе Апелляционной палатой. После вынесения вердикта первой инстанции Ирина Лозован и Павел Гырляну покинули Республику Молдова.