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tvrmoldova.md logotvrmoldova
6 Июля 2026, 18:36
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Гросу: В Metalferos и MoldATSA нужно как можно скорее назначить временное руководство

Председатель парламента Игорь Гросу заявил что власти в ближайшее время назначат временное руководство на государственных предприятиях Metalferos и MoldATSA в связи с кадровыми изменениями.

Гросу: В Metalferos и MoldATSA нужно как можно скорее назначить временное руководство.
Гросу: В Metalferos и MoldATSA нужно как можно скорее назначить временное руководство.

Также он прокомментировал споры вокруг бюджетно-налоговой политики, заявив, что проект содержит хорошие положения, но был представлен недостаточно чётко, пишет tvrmoldova.md

Отвечая на вопрос о кадровых перестановках в некоторых государственных учреждениях, Игорь Гросу уточнил, что предоставит более подробную информацию в подходящее время, и положительно оценил работу премьер-министра Александру Мунтяну.

«Благодарю господина Мунтяну. У нас было очень хорошее сотрудничество, и сегодня утром перед мероприятием мы обменялись мнениями по некоторым учреждениям. По крайней мере, мы говорили о двух учреждениях, где необходимо как можно скорее обеспечить временное руководство: Metalferos — в связи с отставкой, которую мы потребовали, и MoldATSA — учреждение, относящееся к критической инфраструктуре, и там нам как можно скорее нужно временное руководство», — заявил Гросу.

Касаясь бюджетно-налоговой политики и полемики с министром образования Даном Перчуном, председатель парламента признал, что проект можно было бы представить более эффективно.

«Это была не самая удачная, скажем так, политика с точки зрения презентации, но в ней много-много нюансов. Хотя в этой политике есть и много хорошего, вероятно, нужно было хорошо представить этот проект», — сказал Игорь Гросу.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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