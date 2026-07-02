Исключенный из PAS глава Metalferos подал в отставку.

Глава Metalferos Петру Бондарь подал в отставку после того, как был исключен из PAS вместе со своим братом. Поводом для партийного решения стали обвинения в причастности к скандальному проекту открытия карьера в Кошнице.

Накануне спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Петру Бондарь и его брат Михай Бондарь стоят за компанией, которая намеревается открыть карьер по добыче песка и гравия в населённом пункте Кошница. В PAS заявили, что фирма переводила миллионы леев в примэрию Кошницы ещё до того, как местные власти приняли решение об изменении целевого назначения земель, на которых должен был быть открыт карьер, пишет tv8.md

В свою очередь братья Бондарь отвергают обвинения и утверждают, что продали компанию и больше не имеют никакого отношения к проекту.

«Они основываются на подозрениях, подозрений много, но улик или доказательств мы особо не видели, и если бы было что-то незаконное, существуют компетентные органы, перед которыми можно ответить, но выдвигать необоснованные обвинения, я считаю, не по-товарищески и несправедливо. Я не имею никакого отношения к компании, она была продана в 2024 году, акции, которые теперь принадлежат инвестору, — это его дело, какое отношение имею я?», - заявил Петру Бондарь.

«Им нужно было разобраться, спросить и у меня, как обстоят дела, у меня есть подтверждающие документы», - добавил он.

Тем не менее, проект открытия карьера по добыче песка и гравия в Кошнице датируется 2020 годом — периодом, когда компанией управляли братья Бондарь.

«Да, мы купили, там есть ресурсы, что нам было делать? Купили, продали дороже, вот и всё. Этот проект был задуман для того, чтобы ликвидировать свалку, а также чтобы в примэрию поступали деньги», - объяснил Петру Бондарь.

PAS также объявил об исключении местного советника из Пырыты, Лилии Койкэ. Партия утверждает, что она действовала в интересах экономического агента, который намеревался открыть карьер в населённом пункте.

Проект карьера в Кошнице вызвал волну недовольства среди местных жителей. Люди организовывали протесты, а впоследствии на консультативном референдуме 95% участников высказались против его открытия.