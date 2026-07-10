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realitatea.md logorealitatea
10 Июля 2026, 07:36
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Гросу: В Гагаузии по-прежнему прислушиваются к советам Москвы

Администрация Гагаузии по-прежнему прислушивается к советам Москвы, считает председатель парламента Игорь Гросу. Об этом он заявил, комментируя избрание нового председателя Народного собрания Гагаузии и его связи с Иланом Шором.

Гросу: В Гагаузии по-прежнему прислушиваются к советам Москвы.
Гросу: В Гагаузии по-прежнему прислушиваются к советам Москвы.

Спикер парламента вновь подтвердил, что не намерен встречаться с Валентином Гайдаржи, как того просил председатель Народного собрания, пишет realitatea.md

«К сожалению, наши коллеги из Гагаузии по-прежнему прислушиваются к советам из Москвы. Даже избрание этого председателя, неважно, временного или исполняющего обязанности. Сам факт того, что вы избираете человека, связанного с Шором, уже изначально ведет к блокированию процессов», — заявил Игорь Гросу.

Напомним, что накануне Конституционный суд признал неконституционными ряд положений законодательства об особом правовом статусе региона.

Конституционный суд рассмотрел два обращения — Министерства юстиции и Народного собрания Гагаузии. Суд удовлетворил обращение министерства, а обращение Народного собрания признал неприемлемым. Своим решением Конституционный суд признал неконституционными положения, позволявшие властям Комрата участвовать в назначении руководства полиции Автономного территориального образования Гагаузия и формировании региональных избирательных органов. Одновременно парламенту было предложено привести законодательство в соответствие с постановлением суда.

В регионе сохраняется политический кризис. Дата выборов в Народное собрание неоднократно назначалась, однако впоследствии отменялась судом из-за противоречий между национальным законодательством и законодательством Гагаузии.

На этой неделе Валентин Гайдаржи обратился с просьбой о проведении встреч с руководством Республики Молдова, включая президента Майю Санду и спикера парламента Игоря Гросу, а также с представителями дипломатических миссий и международных организаций, работающих в стране.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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