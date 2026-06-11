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moldpres.md logomoldpres
11 Июня 2026, 16:20
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Гросу: Молдова все более привлекательна для инвестиций европейского экономического пространства

Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу на Генеральной ассамблее Европейской бизнес-ассоциации Молдовы.

Гросу: Молдова все более привлекательна для инвестиций европейского экономического пространства.
Гросу: Молдова все более привлекательна для инвестиций европейского экономического пространства.

Спикер подчеркнул, что поддержка европейских партнёров Республики Молдова выражается в беспрецедентном инвестиционном пакете, который является мощным сигналом доверия к развитию национальной экономики, передает moldpres.md

«На прошлой неделе наши европейские партнёры объявили о беспрецедентном пакете инвестиций для нашей страны. Это мощный сигнал доверия. На нас лежит ответственность преобразовать это доверие в конкретные результаты: более высокооплачиваемые рабочие места, более высокий экспорт и более конкурентоспособную экономику», — заявил Игорь Гросу.

Он поблагодарил деловую среду Республики Молдова за деятельность в стране и вклад в экономическое развитие.

«Благодарю предпринимателей нашей страны, которые выбирают работать дома — честно, добросовестно, ответственно. В ближайшие годы бизнес в Молдове должен развиваться ещё более динамичными темпами, чтобы быть конкурентоспособным и иметь возможность конкурировать на рынке Европейского союза», — отметил спикер парламента.

Игорь Гросу заверил, что власти продолжат поддерживать деловую среду и будут вмешиваться для решения проблем до того, как они превратятся в препятствия.

«Наша обязанность, как представителей властей, — быть рядом с вами, поддерживать вас и решать проблемы до того, как они станут препятствиями. Продолжаем двигаться вперёд», — заключил Гросу.

Гросу: Молдова все более привлекательна для инвестиций европейского экономического пространства

Гросу: Молдова все более привлекательна для инвестиций европейского экономического пространства

Источник
moldpres.md logomoldpres
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