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moldova1.md logomoldova1
19 Июля 2026, 12:30
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Гросу: Тофану придется принимать очень жесткие решения, очистить госпредприятия

Об этом заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.

Гросу: Тофану придется принимать очень жесткие решения, очистить госпредприятия.
Гросу: Тофану придется принимать очень жесткие решения, очистить госпредприятия.

Восстановление доверия общества, подорванного скандалами вокруг необоснованно высоких зарплат в государственном секторе, привлечение инвестиций, экономический рост и открытие всех кластеров переговоров о вступлении в Европейский союз станут основными задачами нового правительства во главе с Василе Тофаном. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в эфире программы «Eu și UE», пишет moldova1.md

По словам Гросу, первоочередной задачей нового кабинета министров станет восстановление доверия граждан, пошатнувшегося после недавних скандалов с оплатой труда сотрудников государственного сектора. Он подчеркнул, что новому премьеру придется принять «очень жесткие решения» в отношении системы оплаты труда на некоторых государственных предприятиях.

«Нам придется приложить усилия, чтобы восстановить доверие и, признаем, исправить ошибки. Нужно незамедлительно изучить отчет Национального центра по борьбе с коррупцией и Ревизионной комиссии по MoldATSA, принять очень жесткие решения в отношении системы оплаты труда, состава административного совета и провести оценку всего имущества, находящегося в управлении Агентства публичной собственности», — заявил Гросу.

Он также отметил, что новому правительству предстоит активнее привлекать инвестиции и стимулировать экономический рост. По мнению спикера, опыт Тофана в бизнесе поможет наладить взаимодействие между государством и частным сектором.

«Он пришел из бизнеса, хорошо понимает ситуацию и настроения предпринимателей. Мы увидели положительную реакцию со стороны деловой среды, и это радует, потому что у бизнеса будет человек, который понимает существующие проблемы во взаимоотношениях государства и предпринимателей», — отметил Гросу.

Еще одной ключевой задачей кабинета министров станет продвижение переговоров о вступлении в ЕС и выполнение взятых на себя обязательств для открытия всех переговорных кластеров.

Говоря о реформе местного публичного управления, Гросу заявил, что процесс добровольного объединения населенных пунктов продолжится в соответствии с ранее принятыми обязательствами. При этом предложение Тофана о полной муниципализации Молдовы, по его словам, может быть рассмотрено лишь после завершения следующего электорального цикла.

Среди других приоритетов спикер назвал внесение изменений в государственный бюджет, продолжение работы над законом об оплате труда и пересмотр налоговой политики, которая вызвала общественные споры.

«Он понимает, что мы уже находимся на продвинутом этапе работы над законом об оплате труда. Эту работу необходимо продолжить совместно с Министерством финансов и Министерством труда и социальной защиты. Мы также должны принять поправки в бюджет — как минимум в первом чтении до конца нынешней сессии, а во втором — во время внеочередной сессии в августе. Что касается налоговой политики, мы дадим ему возможность сформировать собственное мнение, после чего вернемся к обсуждению каждой из предложенных мер», — заключил Гросу.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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